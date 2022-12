Les principales leçons que Mikel Arteta a tirées de son passage en tant qu’assistant de Pep Guardiola

Les perspectives d’Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet)Le manager de a été façonné par le succès qu’il a connu lors de son passage en tant qu’assistant de Pep Guardiola à Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet).

L’approche de Guardiola est notoirement intense et exigeante, et des traces de cela peuvent être vues dans la façon dont Arteta traite ses joueurs.

Lorsqu’il a pris sa retraite à l’été 2016, Arteta avait la possibilité de prendre en charge l’académie d’Arsenal, mais a plutôt choisi de soutenir Guardiola.

Au cours de leurs trois années ensemble, Man City a dominé le football anglais, remportant deux titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue et une FA Cup.

Dans le dernier numéro du magazine FourFourTwo, l’expert espagnol du football Guillem Balague a expliqué l’influence de cette période sur le style de management d’Arteta.

“Si Arteta avait commencé sa vie de manager loin de City, la voie aurait peut-être été différente, mais l’influence de Guardiola ne peut être niée”, a déclaré Balague à la FFT.

«Il a compris beaucoup de choses sur la façon dont vous vous rapportez aux joueurs – comment ne pas vous rapporter aux joueurs, même. Il a appris de Pep, puis a ajouté son propre truc, qui a été influencé par sa propre carrière de joueur mais aussi d’où il vient.

Il vient de Gipuzkoa, l’une des plus petites provinces du Pays basque, de seulement 700 000 habitants, et de là, vous avez Arteta, Emery, [new Wolves boss] Julen Lopetegui, Xabi Alonso… c’est une incroyable carrière de talents qui pensent au football.

“Chaque année, la fédération des entraîneurs donne 500 licences – pour courir au sommet, il faut être très bon.”

Bien qu’il ait remporté la FA Cup à la fin de sa première saison en tant que manager d’Arsenal, leur sous-performance en championnat a suscité beaucoup de doutes et de frustration parmi les supporters.

Mais une reconstruction en profondeur de l’équipe, mettant l’accent sur la jeunesse, l’énergie et la volonté d’apprendre, a commencé à porter ses fruits.

Les Gunners sont actuellement en tête du classement après 14 matchs, cinq points d’avance sur Man City de Guardiola en deuxième position.