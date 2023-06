Les principales erreurs d’espionnage du Royaume-Uni parodient le compte Twitter pour de vrai – News 24

Le chef du MI6, Richard Moore, n’a pas remarqué que le nouveau ministre des Affaires étrangères de Türkiye n’a pas de vrai profil Twitter

Le chef du Foreign Intelligence Service du Royaume-Uni, Richard Moore, a révélé qu’il ne prêtait pas beaucoup d’attention aux descriptions de profil sur Twitter après avoir accidentellement tagué un compte parodique du nouveau ministre des Affaires étrangères de Türkiye, Hakan Fidan.

Dans un tweet tardif dimanche, Moore a envoyé un message de félicitations à Fidan, souhaitant « mon ami et ancien collègue bonne chance dans son nouveau poste » en tant que ministre dans le nouveau cabinet d’Erdogan.

Cependant, Moore n’a apparemment pas réalisé que son ami n’avait jamais eu de compte Twitter et lié à un profil parodique dans le message, qui a été rapidement signalé au meilleur espion par des dizaines d’internautes. Ils ont noté que le compte @hakanfidan_tr indique même clairement dans sa description en turc et en anglais que « ce n’est pas un compte officiel » et que c’est un « compte parodique. » Le profil n’a pas non plus la coche de vérification bleue.

Quelques heures après son tweet initial et après des centaines de commentaires, Moore a poursuivi en admettant sa gaffe, en écrivant « Waouh, c’est gênant ! mais même si le récit est une parodie, mes meilleurs vœux se réalisent !

Alors que de nombreux commentateurs ont trouvé la situation amusante et ont félicité le chef du MI6 d’avoir rapidement admis son erreur, d’autres craignaient que le chef des services de renseignement étrangers britanniques ait du mal à distinguer les comptes réels et parodiques sur Twitter.

« Le Royaume-Uni court un grave danger si le chef du MI6 ne peut même pas faire la distinction entre les faux et les vrais comptes Twitter », un utilisateur a écrit.















Moore est à la tête du Secret Intelligence Service depuis juillet 2020. Avant cela, il a été ambassadeur britannique en Turquie, entre 2014 et 2017. Tout au long de sa carrière, il a également occupé divers postes au sein du MI6 en tant que conseiller à la sécurité nationale.

Les félicitations maladroites du chef des espions sont intervenues après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a dévoilé la composition de son nouveau cabinet des ministres samedi soir après la cérémonie d’investiture de son nouveau mandat. Il a officiellement obtenu sa réélection la semaine dernière lors d’un second tour et a entamé son troisième mandat avec le soutien de 52,14% de l’électorat, selon le Conseil électoral suprême de Türkiye.