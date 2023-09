Les principales entreprises sud-coréennes, dont Samsung, font face à un premier semestre 2023 plus difficile que leurs rivales américaines

Les grandes entreprises sud-coréennes, dont le géant technologique Samsung, ont fait face à un premier semestre 2023 difficile, faisant état de performances nettement inférieures à celles de leurs homologues américaines. Les difficultés étaient principalement attribuées à la lenteur des secteurs des puces électroniques et de l’énergie, influencés par un ralentissement économique mondial, comme l’a révélé un rapport publié lundi.

Samsung Electronics, leader mondial de la technologie, a connu une baisse substantielle de ses ventes, de son bénéfice d’exploitation et de son bénéfice net, avec des chiffres en baisse respectivement de 21,5 pour cent, 95,4 pour cent et 86,9 pour cent sur un an.

En revanche, Apple, l’homologue américain de Samsung, a connu des baisses plus modestes de 4,2 pour cent, 10 pour cent et 9,2 pour cent de ses ventes, de son bénéfice d’exploitation et de son bénéfice net, respectivement, selon l’agence de presse Yonhap.

Le rapport de la Fédération des industries coréennes (FKI) analyse les performances des 100 plus grandes entreprises non financières sud-coréennes cotées à la principale bourse locale au cours de la période janvier-juin. L’étude a révélé que leurs ventes combinées ont augmenté de 0,3 pour cent sur un an, pour atteindre 746,3 milliards de dollars.

À l’opposé, les 100 plus grandes sociétés non financières cotées à la Bourse de New York aux États-Unis ont collectivement augmenté leurs chiffres d’affaires de 2,4 pour cent sur un an, pour atteindre un montant substantiel de 3 870 milliards de dollars.

Le FKI a attribué la performance relativement plus faible des entreprises sud-coréennes au ralentissement économique mondial, dû aux taux d’intérêt élevés et à la hausse des prix à la consommation. Cette situation a impacté les entreprises sud-coréennes plus durement que leurs homologues américaines en termes de bénéfices.

Le bénéfice d’exploitation combiné des entreprises sud-coréennes a chuté de 63,4% sur un an, atteignant 24,8 milliards de dollars au premier semestre. En revanche, les sociétés américaines ont enregistré une baisse plus modeste de 3,9 pour cent, avec un bénéfice d’exploitation combiné totalisant 638,5 milliards de dollars.

Le bénéfice net des entreprises sud-coréennes a chuté de 68 pour cent sur un an au premier semestre, tandis que leurs homologues américaines ont réussi à augmenter leurs résultats de 3,2 pour cent.

Le rapport du FKI souligne que les entreprises sud-coréennes, en particulier celles des secteurs des technologies de l’information et de l’énergie, ont été confrontées à des défis importants au cours de cette période. Les sociétés informatiques sud-coréennes, y compris les fabricants de puces, ont connu une forte baisse, avec des ventes totales, un bénéfice d’exploitation et un bénéfice net en baisse de 21,5 pour cent, 113 pour cent et 109,4 pour cent sur un an, respectivement, au premier semestre. . En revanche, les sociétés informatiques américaines ont enregistré des baisses plus modérées de 0,3 pour cent, 4,8 pour cent et 4,4 pour cent dans leurs catégories respectives.

L’environnement économique difficile, en particulier dans les secteurs des puces électroniques et de l’énergie, semble avoir eu un impact plus important sur les entreprises sud-coréennes, reflétant la dynamique complexe du marché mondial.

