Les principales entreprises par part de marché mondiale des smartphones

Pendant des années, Samsung et Apple ont dominé le marché mondial des smartphones, améliorant désormais leurs prochains appareils avec des fonctionnalités d’IA générative.

En tant que plus grande entreprise cotée en bourse de Corée du Sud, Samsung a intégré des fonctionnalités d’intelligence artificielle telles que la traduction en temps réel pour les appels et la retouche photo générative. De son côté, Apple lance des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de pointer leur téléphone vers un restaurant qui décrira ensuite le menu à l’aide des puces A18 d’Apple.

Ce graphique montre les principales entreprises en termes de parts de marché mondiales des smartphones, selon les données de l’IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker rapport.

Samsung règne en maître sur le marché des smartphones

Ci-dessous, nous présentons les principales sociétés de smartphones à l’échelle mondiale au deuxième trimestre 2024 :

Entreprise Expéditions du deuxième trimestre 2024

(Millions d’unités) Part de marché Croissance annuelle Samsung 53,9 18,9% 0,7% Pomme 45.2 15,8% 1,5% Xiaomi 42.3 14,8% 27,4% en direct 25,9 9,1% 21,9% OPPO 25,8 9,0% 1,8% Autres 92.1 32,3% 2,3% Total 285,4 100,0% 6,5%

Samsung détient actuellement la plus grande part du marché des smartphones dans 38 pays à travers le monde, surpassant Apple, qui est leader dans 16 pays.

Samsung occupe notamment la première place à Singapour, à Taiwan et à Hong Kong, où Apple dominait auparavant. Le groupe détient également plus de 40 % du marché des smartphones dans des pays comme le Brésil et le Chili.

Pourtant, malgré sa position de leader mondial depuis des années, Samsung a vu sa part de marché chuter de 24,8 % à 18,9 % au cours de la dernière décennie. Cette baisse est due à l’expansion de la présence mondiale d’Apple et à la concurrence croissante des fabricants de smartphones chinois.

En 2023, Pomme Apple a dépassé Samsung en termes de parts de marché mondiales pour la première fois, en vendant 232 millions d’iPhones contre 227 millions pour Samsung. Cependant, la première place a été de courte durée, et Apple se classe désormais au deuxième rang mondial aujourd’hui en raison du ralentissement des ventes d’iPhone dû à une demande plus faible en Chine. En fait, Apple a été évincé du top cinq des fabricants de smartphones en Chine pour la première fois en 2024, dépassé par les marques locales.

La Chine occupe la troisième place Xiaomireprésentant 14,8 % du marché mondial des smartphones. Au cours de la dernière décennie, il a plus que triplé sa part de marché mondiale. Il est suivi par deux autres géants chinois des smartphones, en direct et OPPOchacun ayant vendu plus de 25 millions d’unités au cours du deuxième trimestre 2024.

