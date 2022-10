Les principales craintes de la Russie pourraient cibler les câbles Web de l’Atlantique au large de la côte irlandaise après l’explosion d’un pipeline

La RUSSIE pourrait cibler les câbles Internet sous-marins qui relient l’Europe aux États-Unis au large des côtes irlandaises, a averti un politicien.

En janvier dernier, quelques semaines avant que Vladimir Poutine ne lance son invasion meurtrière en Ukraine, une bande de pêcheurs irlandais a affronté une flottille de navires de guerre russes dans les eaux irlandaises près de l’ouest de Cork.

Des navires de guerre russes ont été repérés dans les eaux irlandaises des semaines avant l’invasion de l’Ukraine Crédit : AFP ou concédants de licence

Le député européen du Fianna Fail, Billy Kelleher, a averti que les câbles transatlantiques au large des côtes irlandaises pourraient être ciblés

Les Russes sont soupçonnés d’avoir saboté le gazoduc Nordstream en mer Baltique Crédit : AP : Associated Press

Ils ont affirmé qu’ils étaient dans la région pour effectuer des exercices militaires, mais se sont retirés par « acte de bonne volonté » après que le ministre de la Défense, Simon Coveney, a écrit à son homologue russe.

Mais après que le gazoduc Nordstream dans la mer Baltique a été bombardé cette semaine, coupant le gaz russe au reste de l’Europe, le député européen du Fianna Fail, Billy Kelleher, a déclaré qu’il serait “naïf” de penser que les navires de guerre se trouvaient dans la région à l’époque transportant manœuvres de routine.

Il a déclaré à l’Irish Sun : « L’Irlande est dans une position unique en ce sens que nous sommes le pays le plus proche de l’Europe continentale.

“Toutes les communications entre les États-Unis et l’Europe passent par une série de câbles qui passent très près de la côte irlandaise. Que pensez-vous que les navires de guerre russes faisaient dans cette région plus tôt cette année ?

«Il est probable qu’ils faisaient une reconnaissance complète. Et après qu’ils aient fait sauter le pipeline Nordstream, nous devons être conscients que Poutine est capable de tout.

« La Russie est un État voyou et terroriste et nous devons la traiter comme tel. Et s’ils ciblent ces câbles de communication ? L’effet que cela pourrait avoir sur les connexions Internet et les marchés boursiers pourrait être catastrophique. Cela pourrait paralyser l’économie mondiale.

RÔLE IMPORTANT

M. Kelleher a déclaré que nous devions surveiller toute présence russe dans la région, mais que l’Irlande n’était pas capable de défendre les câbles.

Il a ajouté: “L’Irlande a un rôle très important à jouer dans tout cela en raison de notre proximité avec l’Europe continentale et des câbles venant directement des États-Unis.

“Mais les Forces de défense irlandaises n’ont pas la puissance militaire pour protéger ces câbles de l’agression russe.

“Nous devons surveiller de près les eaux et notre ciel du mieux que nous pouvons parce que la guerre russe a des capacités de vraiment s’étendre et maintenant que Poutine a menacé l’ouest avec des armes nucléaires, nous devons rester très vigilants.”

Il existe actuellement 16 câbles sous l’Atlantique reliant les États-Unis à l’Irlande, au Royaume-Uni et à l’Europe continentale, mais plus particulièrement à la France, à l’Allemagne et aux Pays-Bas.

L’INTERNET DU MONDE

Certains des câbles débarquent au large de la côte ouest dans la région de Mayo, puis se dirigent vers Dublin et la Grande-Bretagne, tandis que d’autres se détournent vers la France à environ 150 milles au large de la côte de Cork.

Une énorme quantité de données Internet mondiales est transportée le long des câbles qui relient efficacement l’ancien monde occidental au nouveau monde.

Les forces navales britanniques, françaises et américaines se sont régulièrement rendues dans la région toute l’année pour tenter de protéger les liaisons sous-marines contre d’éventuelles attaques russes.

Le Ranger de l’armée irlandaise et le TD indépendant Cathal Berry ont précédemment averti que l’Irlande était un canard assis pour une cyberattaque.

Il a également affirmé que la marine irlandaise ne disposait pas de l’équipement sonar pour détecter les sous-marins dans nos eaux et les empêcher d’interférer avec les câbles.

Il a averti le Dail cette semaine : « Nous étions sans défense hier et nous sommes toujours sans défense aujourd’hui.

« Nous jouons à la roulette russe avec la souveraineté irlandaise et notre intégrité territoriale.

«Nous n’avons absolument aucun moyen de surveiller notre espace aérien, et aucun moyen de patrouiller correctement nos eaux territoriales et nous sommes très très vulnérables et très exposés de ce point de vue.

« Nous dépensons moins d’un tiers de ce que les autres pays de l’UE dépensent pour la défense.

Vladimir Poutine est capable de tout, l’Irlande est prévenue Crédit : EPA