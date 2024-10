Les principales courses au Sénat américain qui pourraient déterminer qui contrôle la chambre

Le Démocrates repoussent un Républicain offensive visant à renverser leur infime majorité au Sénat.

Reprendre le contrôle du Congrès américainLa chambre haute du GOP pourrait représenter la meilleure opportunité de succès du GOP Élection de novembreselon les analystes, dépassant leurs chances de reprendre la Maison Blanche ou même de conserver le contrôle de la Chambre des représentants.

Mais avec un élan d’enthousiasme de Kamala Harris campagne, les démocrates sont toujours compétitifs.

Quelle est la marque actuelle du Sénaten haut?

Les démocrates détiennent actuellement 48 des 100 sièges de la chambre et bénéficient du soutien de trois sénateurs indépendants qui siègent au sein du caucus du parti et le soutiennent lors des votes importants. Les Républicains disposent de 49 sièges, ce qui signifie qu’ils n’en auront besoin que de deux en novembre – alors qu’un tiers des sièges seront à gagner – pour reprendre le contrôle.

Quelle est la probabilité que les Républicains prennent le contrôle ?

À première vue, le GOP a l’avantage. Le départ à la retraite de Joe Manchin, un démocrate centriste de Virginie occidentale avec un historique de prises de positions favorables aux républicains, il est presque certain qu’il entraînera une victoire du Parti républicain dans un État devenu un bastion du parti.

Si Donald Trump Si nous reprenons la Maison Blanche, gagner la Virginie occidentale suffirait à lui seul à céder le Sénat aux Républicains, le vice-président obtenant la voix prépondérante en vertu de la constitution américaine dans un scénario de partage 50-50.

Où les démocrates en exercice sont-ils les plus vulnérables ?

Deux sénateurs démocrates sortants des États du cœur du GOP sont considérés comme particulièrement vulnérables ; Jon Tester du Montana et Sherrod Brown de l’Ohio. Ce dernier est un champ de bataille électoral unique qui a été remporté par Trump lors des récentes élections et est désormais considéré comme un territoire républicain solide.

Dans les États devenus de plus en plus conservateurs, Tester et Brown ont cherché à rester compétitifs en mettant l’accent sur leur indépendance par rapport à l’organisation nationale plus libérale du parti. Chacun d’eux est resté à l’écart de la convention nationale démocrate à Chicago en août pour se concentrer sur la courtisation des électeurs indépendants et indécis dont le soutien est jugé essentiel pour conserver leur siège. Le rapport politique Cook a désigné les deux concours comme des tirages au sort.

Montana

John Tester contre Tim Sheehy

Tester, qui occupe ce siège depuis 2006, brigue un quatrième mandat dans un État que Trump a remporté par 16 points il y a quatre ans contre Tim Sheehy, ancien Navy Seal et homme d’affaires, qui bénéficie du soutien de l’ancien président.

Ohio

Sherrod Brown contre Bernie Moreno

Brown est au Sénat depuis aussi longtemps que Tester et brigue également son quatrième mandat. Son adversaire, Bernie Moreno, est un autre candidat soutenu par Trump qui n’était pas le choix de l’establishment républicain de l’Ohio.

États clés du champ de bataille présidentiel où les républicains espèrent réaliser des gains

Nevada

Jacky Rosen contre Sam Brown

Jacky Rosen, sénateur élu pour un premier mandat en 2018, est confronté au défi de Sam Brown, un républicain avec une histoire vivifiante mais un curriculum vitae politique mince. Brown, diplômé de l’académie militaire de West Point et vétéran du long effort militaire mené par les États-Unis en Afghanistan, a survécu de justesse à un attentat à la bombe en bordure de route à Kandahar qui l’a laissé des cicatrices permanentes. Comme Tester et Brown, Rosen a choisi de sauter la récente convention démocrate pour se concentrer sur sa défense au Sénat.

Le rapport Cook classe la course comme étant de tendance démocrate.

Wisconsin

Tammy Baldwin contre Eric Hovde

La sénatrice Tammy Baldwin, qui compte deux mandats, affronte Eric Hovde, un riche banquier et homme d’affaires républicain qui finance sa propre campagne. Mais sa bonne foi locale a été remise en question par les démocrates qui ont souligné ses liens avec le sud de la Californie.

La course est également jugée à tendance démocrate par le rapport Cook.

Lisez le reportage d’Alice Herman sur le Wisconsin Course au Sénat ici.

Pennsylvanie

Bob Casey v David McCormick

Le sénateur démocrate sortant Bob Casey, qui a exercé trois mandats, est opposé à David McCormick, ancien directeur général de Bridgewater Associates, l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde.

Casey est favori pour conserver son siège, en partie en raison de la forte notoriété de son nom local. Son adversaire a déjà subi une défaite lors d’une course au Sénat de Pennsylvanie, après avoir perdu de peu la primaire républicaine en 2022 face à Mehmet Oz, qui a ensuite perdu face au démocrate John Fetterman lors de l’élection pour un siège laissé vacant par le départ à la retraite d’un président sortant du GOP. , Pat Toomey, l’un des sept républicains du Sénat à voter pour condamner Trump le 6 janvier. attaque contre le Capitole américain lors de son deuxième procès en impeachment.

Le rapport Cook le classe comme étant de tendance démocrate.

Lisez le reportage de Joan E Greve sur la course au Sénat de Pennsylvanie ici.

Arizona

Rubén Gallego contre Kari Lake

Un siège laissé vacant par le départ à la retraite de Kyrsten Sinema, une ancienne démocrate qui a quitté le parti pour devenir indépendantest désormais une cible clé de Lac Kariancienne présentatrice de journal télévisé qui s’est positionnée comme une fervente partisane de Trump et une ardente représentante du mensonge selon lequel les élections de 2020 ont été volées. Elle a répété cette tactique lorsqu’elle a perdu la course au poste de gouverneur de l’Arizona en 2022 face à la démocrate Katie Hobbs. Son adversaire est Gallego, député démocrate et ancien marine ayant servi en Irak.

Le rapport Cook juge le concours comme étant de tendance démocrate.

Lisez le reportage de Lauren Gambino et Rachel Leingang sur l’Arizona Course au Sénat ici.

Michigan

Elissa Slotkin contre Mike Rogers

Ici, les républicains sont à l’offensive pour remplacer la sénatrice démocrate sortante, Debbie Stabenow, qui démissionne après 24 ans. Elissa Slotkin, actuellement membre démocrate de la Chambre, tentera de prendre sa place. Elle sera dans une course avec Mike Rogers, un républicain traditionnel qui a un jour déclaré que son parti devait aller au-delà de Trump avant de changer de cap pour l’embrasser, gagnant ainsi le titre. l’approbation de l’ancien président.

La course est considérée comme un tirage au sort par le Cook Report.

Maryland

Angela Alsobrooks v Larry Hogan

Le Maryland solidement démocratique, qui comprend la banlieue libérale de Washington DC, est crucial pour les espoirs du parti de s’accrocher à sa majorité au Sénat.

Au lieu de cela, cela se transforme en un combat aérien entre la candidate démocrate, Angela Alsobrooks, l’exécutif de l’un des plus grands pays du Maryland, et l’ancien gouverneur républicain de l’État, Larry Hogan. Un récent sondage de l’Association américaine des personnes retraitées a montré que les deux hommes avaient chacun 46 % de voix – et ce, bien que Kamala Harris détienne une avance de près de 20 % dans la course à la présidentielle. Une partie de l’explication réside dans le profil public modéré de Hogan, un républicain traditionnel qui s’est positionné comme un républicain anti-Trump et a déclaré qu’il ne cherchait pas le soutien de l’ancien président.

En effet, soutenu par le récent sondage, Hogan est maintenant allé plus loin, se présentant dans une nouvelle publicité comme l’un des rares républicains à n’avoir jamais « cédé » devant Trump et vantant sa décision d’envoyer la garde nationale du Maryland pour réprimer le 6 janvier. Attaque de 2021 contre le Capitole américain.

En conséquence, un État que Trump a perdu de 33 points face à Joe Biden en 2020 est en terrain difficile, selon le rapport Cook.

Lisez le reportage de Martin Pengelly sur le Maryland Course au Sénat ici.

Des courses de chevaux noirs possibles ?

Floride

Où le républicain sortant Rick Scott est défié par la démocrate Debbie Mucarsel-Powell.

Texas

Colin Allred, un autre démocrate, tente de renverser le sénateur combatif en exercice, Ted Cruzqui s’est présenté sans succès à l’investiture républicaine à la présidentielle de 2016.

Le rapport Cook évalue les deux races comme étant probablement républicaines.

