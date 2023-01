Les principales compétences qui seront les plus demandées au Canada en 2023

Le Canada souffre d’une grave pénurie de compétences dans plusieurs secteurs clés, selon les experts, en raison de facteurs tels que les lacunes de notre système d’éducation ainsi que l’évolution démographique.

Après avoir rebondi après les restrictions de l’ère de la pandémie, l’économie canadienne a connu un taux de chômage record en 2022, car de nombreuses industries ont connu de graves pénuries de main-d’œuvre. Mais même avec une récession potentielle à l’horizon, les experts disent que la pénurie de compétences dans certains secteurs pourrait encore persister.

Voici quelques-unes des compétences qui seront les plus demandées en 2023 :

NUMÉRIQUE ET STEM

Rosalie Wyonch, analyste principale des politiques à l’Institut CD Howe, estime que les compétences numériques et STEM sont “probablement la plus grande catégorie” de compétences qui manquent à la main-d’œuvre canadienne.

En août dernier, l’institut a publié un rapport appelant le Canada à “augmenter son offre de personnes possédant des compétences numériques”. Cela implique en partie d’accepter plus d’immigrants possédant ces compétences pour remédier à la pénurie dans l’immédiat, ce qui est déjà en cours puisque le gouvernement fédéral prévoit d’accueillir 500 000 immigrants par an d’ici 2025.

Ces derniers mois, les entreprises technologiques ont également licencié des milliers de travailleurs, ce qui a réduit la pénurie immédiate de main-d’œuvre dans ce secteur. Mais à plus long terme, Wyonch pense que tous les niveaux de gouvernement doivent renforcer l’éducation numérique et STEM, non seulement dans les universités et les collèges, mais aussi jusqu’au niveau élémentaire, où les scores en mathématiques en particulier ont diminué à travers le monde. pays.

“Nous devons penser à intégrer réellement les compétences numériques générales et les compétences STEM même aux niveaux élémentaire et secondaire afin que, vous savez, ces pénuries n’augmentent pas avec le temps et que nous ayons une bonne base de ces compétences à travers le l’ensemble de la population pour ensuite augmenter ceux au niveau postsecondaire », a déclaré Wyonch.

MÉTIERS SPÉCIALISÉS

Il y a une énorme demande dans les métiers spécialisés, car les travailleurs spécialisés prennent leur retraite plus rapidement qu’ils ne sont remplacés. Selon le gouvernement de l’Ontario, l’âge moyen d’un travailleur qualifié en Ontario est de 47 ans, mais le PDG de Compétences Ontario, Ian Howcroft, affirme que l’âge moyen peut être aussi élevé qu’à la fin des années 50 dans certaines industries.

“C’est quelque chose qui dure depuis des années et des années et des décennies. Mais je pense que la pandémie a exacerbé cela en mettant en place de nombreux autres obstacles et défis”, a déclaré Howcroft à CTVNews.ca par téléphone vendredi.

Dans le seul secteur de la construction résidentielle, plus de 128 400 travailleurs à travers le Canada devraient prendre leur retraite d’ici 2031, mais seulement 102 100 travailleurs devraient entrer sur le marché du travail selon un rapport de mai 2022 de BuildForce Canada – un défi de taille alors que les niveaux plus élevés imminents de l’immigration ne fera qu’augmenter la demande de logements neufs.

Une partie du travail qui doit être fait, a déclaré Howcroft, consiste à aider les jeunes à être plus conscients des types d’opportunités qui existent dans les métiers spécialisés, notant qu’il existe depuis longtemps une stigmatisation négative associée aux métiers spécialisés en tant que « carrière de seconde classe les choix.” En juillet dernier, un sondage de 3M Canada a révélé que les trois quarts des Canadiens n’exerceraient jamais un métier spécialisé.

“En réalité, il peut s’agir d’opportunités de carrière de premier ordre avec des salaires élevés, des retraites, des régimes d’avantages sociaux. Et encore une fois, ce que nous voulons faire, c’est nous assurer que les jeunes ont la possibilité de les explorer”, a déclaré Howcroft.

SOINS DE SANTÉ

Pendant des années, le Canada a connu une pénurie chronique de travailleurs de la santé qui n’a été qu’exacerbée par la COVID-19, entraînant de longs temps d’attente pour les patients et même parfois la fermeture de salles d’urgence.

C’est un problème qui ne peut pas être résolu simplement avec plus d’immigration, car de nombreux travailleurs de la santé formés à l’étranger ont du mal à naviguer dans le processus bureaucratique d’obtention d’un permis canadien pour exercer dans leur domaine. Wyonch dit qu’elle comprend pourquoi les normes d’agrément du Canada doivent être élevées, mais suggère que les travailleurs de la santé formés à l’étranger pourraient commencer dans des rôles de niveau inférieur ou des rôles d’assistance pour alléger le fardeau.

“Il n’y a pas vraiment de tremplin ou de moyen pour les gens d’aider à combler une pénurie dans le système de santé en effectuant potentiellement ces tâches de niveau inférieur ou d’assistance qui ne nécessitent pas nécessairement une licence, mais en raison de subtilités juridiques ou politiques, ils font actuellement », a-t-elle déclaré. “Je pense donc que le gouvernement peut vraiment envisager de faciliter la transition vers le marché du travail pour les immigrants que nous accueillons.”

Les places dans les écoles de médecine et d’infirmières doivent également augmenter à mesure que la population du Canada continue d’augmenter et de vieillir, a déclaré Wyonch, tout en notant que le système de santé doit également travailler sur la rétention des travailleurs.

“Vous savez, c’est un peu comme courir sur un tapis roulant dont la vitesse augmente constamment. Si les gens s’épuisent de plus en plus vite, nous ne pouvons pas nous entraîner pour résoudre ce problème”, a-t-elle déclaré.

Les pénuries de personnel ont poussé davantage de travailleurs de la santé à faire de plus longues heures, augmentant l’épuisement professionnel et le stress. Cela a poussé certains à quitter complètement leur profession, aggravant les pénuries et créant une boucle de rétroaction. Les données de Statistique Canada ont révélé qu’une infirmière sur quatre envisage de démissionner au cours des trois prochaines années.

“De toute évidence, nous devons augmenter les inscriptions pour nous assurer qu’il y a suffisamment de personnes entrant dans le pipeline, mais pour les personnes déjà formées et expérimentées, je pense que nous pourrions faire plus pour éviter de les perdre”, a déclaré Wyonch.