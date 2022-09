Les principales compétences dont vous avez besoin pour décrocher un emploi de n’importe où en 2022

Même si les restrictions liées à la pandémie s’atténuent et que de plus en plus d’entreprises exigent que leurs employés retournent au bureau à temps plein, les emplois flexibles et à distance sont toujours des produits de base parmi la main-d’œuvre.

Les recherches Google pour les “emplois à distance” ont atteint un record absolu depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé pour la première fois début 2020, avec 32% des personnes affirmant préférer un mode de travail exclusivement à distance, selon un rapport de juin 2022 Enquête Gallup de 8 090 employés américains.

Bien que la demande d’opportunités à distance reste élevée, le nombre d’offres d’emploi à distance commence à baisser : en juillet, environ 17 % des offres d’emploi rémunérées aux États-Unis sur LinkedIn étaient à distance, le journal de Wall Street rapports, contre un sommet d’environ 20 % en mars 2022.

Les vrais emplois à distance sont également difficiles à trouver : environ 95 % des emplois à distance ont des exigences géographiques, qu’il s’agisse d’une région, d’un pays, d’un état ou d’une ville spécifique, selon FlexJobs.

Dans un travail de n’importe où, cependant, les employés travaillent “100% à distance, sont indépendants de l’emplacement et, dans de nombreux cas, sont également indépendants d’un fuseau horaire spécifique”, a déclaré Toni Frana, coach de carrière chez FlexJobs, à CNBC Make It.

Elle s’attend à ce que ces emplois deviennent plus populaires – et que la concurrence pour eux se développe – dans les mois à venir, car de plus en plus d’entreprises exigent que les employés retournent au travail en personne.

Si vous espérez décrocher un emploi à distance qui vous permettra de travailler de n’importe où dans le monde, ajoutez ces compétences à votre CV peut vous aider à vous démarquer de la foule dans votre recherche, selon deux experts du travail à distance :