Dans les semaines à venir, les principales compagnies aériennes, dont United, JetBlue et Lufthansa, prévoient d’introduire une application de passeport de santé, appelée CommonPass, qui vise à vérifier les résultats des tests de coronavirus des passagers – et peut-être bientôt, les vaccinations.

CommonPass informe les utilisateurs des règles de voyage locales – comme l’obligation de fournir la preuve d’un test viral négatif – et vise ensuite à vérifier qu’ils les ont respectées. L’application émettra ensuite des codes de confirmation, permettant aux passagers d’embarquer sur certains vols internationaux.

« Il s’agit probablement d’un nouveau besoin normal auquel nous devrons faire face pour contrôler et contenir cette pandémie », a déclaré le Dr Brad Perkins, médecin-chef de la Commons Project Foundation, une organisation à but non lucratif basée à Genève. développé CommonPass.

Les informations d’identification de vaccination électroniques pourraient avoir un effet profond sur les efforts visant à contrôler le virus et à restaurer l’économie. Ils pourraient inciter davantage d’employeurs et de campus universitaires à rouvrir. Et les développeurs disent qu’ils peuvent également donner à certains consommateurs la tranquillité d’esprit en créant un moyen facile pour les cinémas, les navires de croisière et les arènes sportives d’admettre uniquement ceux qui ont des vaccinations antivirus documentées.