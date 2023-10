Les principales compagnies aériennes internationales suspendent leurs vols vers Israël au milieu de la guerre contre Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les principales compagnies aériennes internationales ont suspendu ou réduit leurs vols vers la capitale israélienne, Tel Aviv, dans un contexte de conflit avec le Hamas et d’escalade des attaques contre Gaza.

Environ la moitié de tous les vols prévus à l’aéroport n’ont pas fonctionné dimanche et un tiers ont été annulés lundi soir.

Parmi ceux qui ont suspendu ou réduit leur vol vers L’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv.

La Russie a interdit les vols de nuit vers Israël et les régulateurs, notamment l’Autorité fédérale de l’aviation américaine, l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne et l’autorité aéronautique israélienne, ont exhorté les compagnies aériennes à faire preuve de prudence dans l’espace aérien israélien, mais n’ont pas suspendu leurs vols.

La Russie a déclaré qu’elle avait interdit aux vols à destination d’Israël avant 09h00 GMT en raison de ce qu’elle a qualifié de « situation politique et militaire instable » et a conseillé aux compagnies aériennes de continuer à surveiller les risques pendant la journée.

L’autorité de l’aviation civile israélienne a déclaré que les compagnies aériennes devraient « examiner les informations actuelles sur la sécurité et les menaces » et a modifié certaines routes aériennes. L’autorité a noté que des retards étaient à prévoir et a conseillé aux compagnies aériennes desservant Israël d’emporter du carburant supplémentaire par mesure de précaution.

British Airways a déclaré qu’elle prévoyait de continuer à opérer des vols vers Israël « au cours des prochains jours avec des horaires de départ ajustés ».

Virgin Atlantic a déclaré qu’elle continuerait à assurer certains vols, mais que les clients pourraient effectuer une nouvelle réservation ou demander un remboursement sur leurs billets.

La compagnie britannique easyJet a interrompu ses vols vers Tel-Aviv dimanche et lundi, et la compagnie aérienne hongroise Wizz Air a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu’à nouvel ordre. Parmi les autres compagnies aériennes qui ont suspendu leurs vols figurent Aegean, Swiss et Austrian Airlines.

Les compagnies aériennes en provenance de Chine, de Hong Kong et de Corée du Sud ont également annulé leurs vols vers Tel Aviv.

La principale compagnie aérienne de Hong Kong, Cathay Pacific Airways, a déclaré qu’« au vu de la dernière situation en Israël », elle annulait ses vols à Tel-Aviv prévus mardi et jeudi.

« La sécurité de nos passagers et de notre équipage est notre priorité absolue. Nous continuerons à surveiller la situation de très près », a déclaré la compagnie aérienne sur son site Internet, ajoutant qu’elle fournirait des mises à jour sur le site.

La compagnie aérienne nationale israélienne El Al a déclaré qu’elle maintenait pour l’instant ses vols à Tel-Aviv, « conformément aux instructions des forces de sécurité israéliennes », tous les vols partant désormais uniquement du terminal trois de l’aéroport Ben Gourion.