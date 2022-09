LES principales choses que vous devez faire avant d’avoir 40 ans ont été révélées – y compris se faire virer, tomber amoureux et se libérer de ses dettes.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé qu’ils pensaient que quelqu’un qui entame sa cinquième décennie aurait également dû donner du sang et acheter une maison.

Ils auraient également dû avoir quatre relations, trois déchirements et passé du temps à parcourir le monde.

Il est également apparu que 55% des personnes de plus de 40 ans s’inquiétaient de l’anniversaire marquant, mais 45% ont admis avoir apprécié l’expérience dans l’ensemble.

Nigel Birrell, PDG de Lottoland.co.uk, qui a commandé la recherche pour marquer son partenariat avec la Prader-Willi Syndrome Association, qui célèbre son 40e anniversaire cette année, a déclaré : « 40 est le nouveau 30.

“Une fois que nous atteignons 40 ans, il reste tellement de vie pour atteindre les objectifs et les jalons que nous voulons atteindre – il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter s’il reste encore beaucoup de choses sur votre liste de choses à faire.

“C’est intéressant de voir ce que les gens pensent ‘aurait dû’ être réalisé à cet âge-là, car ce qui convient à une personne peut ne pas convenir à une autre.”

L’étude a révélé que les Britanniques pensent qu’il est acceptable pour les adultes de plus de 40 ans d’avoir six gueules de bois par an – une tous les deux mois.

Alors que 19% pensent que tout le monde aurait dû posséder un animal de compagnie à l’âge limite, mais seulement 12% pensent qu’avoir une aventure d’un soir est un must.

Les résultats ont montré une forte baisse des objectifs de vie à mesure que les gens vieillissent – ​​50% ayant le plus d’objectifs à atteindre dans la vingtaine et la trentaine, et seulement 9% dans la quarantaine.

Le manque de temps et d’argent sont les deux principales raisons pour lesquelles ils n’ont pas encore atteint tous leurs objectifs avant 40 ans (38 %).

Mais 28 % supplémentaires estiment qu’ils sont trop liés par des choses à la maison pour sortir et réaliser tout ce qu’ils souhaitent.

Trois répondants sur 10 croient qu’il est important d’avoir quelque chose à viser.

Alors que 22% pensent qu’il est important de montrer que les personnes âgées peuvent toujours faire tout ce qu’une personne plus jeune pourrait faire.

En fait, 64 % de ceux qui ont déjà plus de 40 ans se sentent encore jeunes.

Mais parmi ceux qui ont déjà atteint le début de leur cinquième décennie, quatre sur 10 ont commencé à réfléchir sérieusement à leur vie professionnelle.

Alors que 39% ont commencé à penser à la retraite et 33% réfléchissent beaucoup plus à leur santé et à leur forme physique, selon les chiffres de OnePoll.

40 CHOSES QUE CHAQUE 40 ANS “DEVRAIENT” FAIRE : 1. Tombé amoureux 2. Début de votre retraite 3. Acquérir des compétences de base en bricolage 4. Acheté une maison 5. Partir en voyage 6. Avoir au moins trois mois de salaire en épargne 7. Été marié 8. Avait un enfant 9. Possédait un animal de compagnie 10. Rédiger un testament 11. Vous avez eu la gueule de bois qui vous a donné envie d’arrêter de boire pour toujours 12. Don de sang 13. Vous avez eu le cœur brisé 14. Faire du bénévolat quelque part 15. Soyez en mesure de planifier votre retraite 16. A gagné au moins 10 £ à la loterie 17. A obtenu un diplôme 18. Libérez-vous de vos dettes 19. Vu un spectacle sur scène dans le West End 20. A eu une aventure d’un soir 21. Sécurisé l’emploi de vos rêves 22. Trop payé sur l’hypothèque 23. Je me suis disputé 24. J’ai essayé d’être végétarien/végétalien pendant un certain temps 25. Visité au moins trois des sept merveilles du monde 26. Assisté à un bal cravate noire 27. Créé un arbre généalogique 28. Allé plonger maigre 29. Investi en bourse 30. Été en croisière 31. Vécu dans un centre-ville 32. Atteint le niveau de manager à votre travail 33. Démarrer une entreprise 34. Déménagé à la campagne 35. A visité la plupart des continents 36. Volé en première classe 37. Été licencié d’un emploi 38. A acheté une maison de vacances 39. J’ai observé des baleines 40. Écrit un livre

Le Lottoland Win-Win Charity Lotto fait don de 20 pence pour chaque livre sterling jouée à trois associations caritatives choisies, dont la Prader-Willi Syndrome Association UK.

Susan Passmore, PDG de l’association caritative, a ajouté : « Ayant nous-mêmes fêté notre 40e anniversaire, nous savons à quel point il s’agit d’une étape importante.

«Nous avons certainement accompli beaucoup de choses pendant cette période en tant qu’organisme de bienfaisance, ayant vu de nombreux changements en cours de route – et il est fascinant d’avoir un aperçu de ce que les autres pensent que les gens auraient dû accomplir au moment où ils atteignent 40 ans.

«Nous sommes ravis que Lottoland nous soutienne avec son loto caritatif, qui a aidé à bénéficier à l’incroyable communauté que nous soutenons. Voici les 40 prochaines années – et au-delà.