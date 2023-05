Les principales choses à surveiller de Jim Cramer en bourse vendredi

Mon top 10 des choses à surveiller vendredi 19 mai 1. Faut-il accepter qu’il y ait une bulle dans AMD, NVDA, META, MSFT, AMZN et GOOGL. Tous les avoirs technologiques de base ? Sommes-nous trop gourmands ? Depuis le début de l’année : les plates-formes Nvidia et Meta ont plus que doublé ; Advanced Micro Devices en hausse de plus de 65 % ; Google parent Alphabet et Amazon en hausse d’environ 40 % chacun ; et Microsoft en hausse de plus de 30 %. Wall Street ouvrira plus haut. Le président de la Fed, Jerome Powell, s’exprime vendredi. 2. Foot Locker (FL) quart mauvais, comme prévu. Actions en baisse d’environ 25 %. Nous avons dit attendre la sortie et la voici. Nous espérons maintenant qu’il pourra être dé-risqué par l’appel. Nous attendons que la PDG Mary Dillon fasse tomber les choses comme elle l’a fait lorsqu’elle était PDG d’Ulta Beauty (ULTA). Les affaires étaient devenues faibles MAIS elle doit se débarrasser de cet inventaire. Regardez, attendez. Acheter quand c’est bien ? 3. En parlant d’ULTA, Oppenheimer réduit l’objectif de cours de l’action à 575 $ par action au lieu de 600 $. Inquiétudes à la hausse limitées concernant la promotion. En beauté, le Club possède et a toujours confiance en Estee Lauder (EL). A acheté plus d’actions mercredi. La vente en EL est exagérée. La reprise en Chine post-Covid est plus lente que prévu. Mais Estee Lauder revient à l’automne 2022 lorsque les fermetures y étaient pleinement en vigueur. 4. Le PDG de Morgan Stanley (MS), James Gorman, a déclaré lors de l’assemblée des actionnaires de vendredi qu’il prévoyait de se retirer après la nomination d’un nouveau PDG dans les 12 prochains mois. Il a dit que le conseil avait trois candidats solides. Après avoir remis les rênes, Gorman a déclaré qu’il serait président exécutif pendant un certain temps. 5. Le PDG de Disney (DIS), Bob Iger, au milieu de nombreuses réductions de dépenses, abandonne les plans d’un complexe de bureaux de près d’un milliard de dollars à Orlando. Dernière salve également dans la guerre d’Iger avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à propos de la position probable du candidat républicain à la présidentielle de 2024 sur les questions LGBTQ et le statut spécial de la région de Disney World. Le bureau d’Orlando était l’idée de l’ancien PDG de Disney, Bob Chapek. 6. Les analystes de TD Cowen augmentent le prix cible de Salesforce (CRM) à 200 $ par action contre 190 $. Conserver la note de performance (maintenir) du marché. Faible de saison mais stable. A encore des défis, mais Cowen aime le CRM, tout comme le Club. Dans les documents trimestriels des plus grands investisseurs et gestionnaires de fonds de Wall Street, nous avons obtenu une mise à jour sur les activistes du titre. Salesforce rapporte la fin du trimestre du mois. 7. Le nom du club Bausch Health (BHC), qui a été une grave déception, se déplace maintenant en raison d’une décision favorable de Xifaxan dans un litige en matière de brevets. Mais le spin-off Bausch + Lomb (BLCO), détenu majoritairement par BHC, a obtenu l’approbation d’un médicament important, Miebo, pour la sécheresse oculaire. Cela apportera de la valeur à BHC. Mais vous devez surveiller les obligations. 8. Oppenheimer dit que la récente vente axée sur les bénéfices de Home Depot (HD) est une opportunité d’achat. Les analystes réduisent l’objectif de cours à 360 $ par action contre 400 $. Mais gardez la cote de surperformance (achat). La faiblesse fondamentale sera de courte durée, dit Oppenheimer. 9. Citi réduit l’objectif de prix d’Alibaba (BABA) à 144 $ par action contre 154 $. Les analystes disent que BABA apporte de la valeur par le biais de rachats et de retombées cloud. Mais le rallye en Chine est encore insaisissable. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

