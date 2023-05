Les principales choses à surveiller de Jim Cramer en bourse jeudi

Mes principales choses à surveiller jeudi 25 mai 1. Nvidia (NVDA), une holding de longue date du Club, monte en flèche de près de 30 % après le trimestre d’éruption de mercredi soir et la hausse des prévisions. L’action est sur le point d’ouvrir à un niveau record, avec une valeur marchande de près de 1 000 milliards de dollars. Meilleur trimestre de tous les temps ? Je ne plaisante pas. Je bats la table sur Nvidia depuis 2017. J’ai même renommé mon chien Nvidia. Intrépide et féroce : la demande pour les puces haute puissance de Nvidia pour exécuter l’intelligence artificielle est tout simplement incroyable. Les hausses d’objectifs de prix de Wall Street approchent les deux douzaines. Le PT le plus élevé de quelques entreprises est de 500 $ par action. Nvidia devrait ouvrir environ 400 $. 2. Aucun accord de plafond de la dette avec sept jours jusqu’à la date limite par défaut. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré que les pourparlers avec le président Joe Biden progressaient vers un accord, les négociateurs travaillant après minuit. Les points de friction concernent la pression des républicains pour obtenir des restrictions de dépenses dans le cadre d’un accord et le désir des démocrates d’un accord propre. 3. Fitch a lancé un coup de semonce à Washington au sujet du plafond de la dette, plaçant le statut de crédit AAA des États-Unis sous « surveillance négative ». Personne ne veut une rediffusion de l’été 2011 lorsqu’un accord sur le plafond de la dette a ensuite abouti à une dégradation de Standard & Poor’s et à une baisse de 17% du S & P 500. 4. Il va y avoir un plafond sur le Dow en raison de problèmes de plafond de la dette. La moyenne de 30 actions essaie d’éviter cinq séances consécutives. Le Nasdaq est prêt pour un grand saut à l’ouverture sur le gain de Nvidia. 5. Le club holding Disney (DIS) reste en crise. Actions se négociant en dessous de 90 $ par action. Mais il y a une note de Citi disant que le passage d’ESPN au streaming pourrait ajouter 20 $ par action en valeur nette au titre. Qu’est-ce qui se passe vraiment ici? (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

