Les principales causes de la princesse Diana reçoivent un don de 1,6 million de dollars de la BBC au milieu d’une interview “trompeuse”

Certaines des causes les plus proches de la princesse Diana reçoivent un paiement de la BBC.

Vendredi, le diffuseur britannique a fait un don de 1,6 million de dollars à la suite d’une enquête menée par l’ancien juge de la Cour suprême britannique John Dyson. Il a révélé que des “méthodes trompeuses” avaient été utilisées pour obtenir une interview de 1995 avec le défunt royal pour l’émission “Panorama”.

L’argent équivaut au produit que la BBC a amassé en vendant le tell-all télévisé dans le monde entier. Il a été divisé à parts égales entre Centrepoint, English National Ballet, Great Ormond Street Hospital Children’s Charity, The Leprosy Mission, National Aids Trust, The Royal Marsden Cancer Charity et The Diana Award.

“La BBC a indiqué son intention de faire don à une association caritative du produit des ventes provenant de l’interview Panorama de 1995 avec Diana, princesse de Galles”, a annoncé la BBC. “La BBC l’a maintenant fait. Compte tenu des conclusions de Lord Dyson, nous pensons que c’est la bonne et appropriée ligne de conduite.”

PRINCESS DIANA CRASH : OÙ EST SON GARDE DU CORPS ET UNIQUE SURVIVANT DE L’ACCIDENT, TREVOR REES-JONES, MAINTENANT ?

Le directeur général de Leprosy Mission, Peter Waddup, a déclaré que le don, qui s’élève à environ 250 000 dollars, continuera à aider à maintenir l’héritage de Diana en vie.

“La princesse Diana est une personne tenue en haute estime par les personnes touchées par la lèpre aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Elle était la femme la plus photographiée au monde et a fait la une des journaux en tenant les mains de malades de la lèpre. Cela a eu un impact inquantifiable en annulant une partie de la stigmatisation terrible et infondée entourant la lèpre.”

Wayne Bulpitt CBE, président des administrateurs du Diana Award, a déclaré que les fonds qu’ils ont reçus iront directement à leur travail pour améliorer la santé mentale des jeunes. L’association est soutenue par les fils de Diana, le prince William et le prince Harry.

“En tant qu’organisation caritative, nous dépendons des fonds publics pour nous aider à accomplir notre mission, et nous sommes reconnaissants à la BBC pour ce don qui contribuera grandement à poursuivre notre travail”, a-t-il déclaré.

Le récent don de la BBC est considéré comme le dernier d’une longue série de règlements. En juillet, l’ancienne nounou de William et Harry, Tiggy Pettifer, a reçu une somme “substantielle”. L’enquête a révélé que Martin Bashir, qui a interviewé Diana pour le programme, a manipulé la princesse en lui faisant croire que Pettifer avait une liaison avec le prince Charles. Bashir a produit de faux relevés bancaires pour étayer sa demande.

Dans une déclaration lue au tribunal, l’avocate de Pettifer, Louise Prince, a déclaré que les réclamations comprenaient “les allégations très graves et totalement infondées selon lesquelles le demandeur avait une liaison avec SAR le prince de Galles, entraînant une grossesse qui a été avortée. Ces allégations ont été fabriquées. “

L’ancien secrétaire privé de Diana, Patrick Jephson, a reçu des excuses “sans réserve” pour le “préjudice grave” causé par Bashir. Il a fait don des dommages à une association caritative.

Le frère de Diana, Charles Spencer, a appelé la police à poursuivre l’enquête sur l’affaire. Dans un éditorial écrit pour The Mail on Sunday, Spencer a déclaré que Bashir l’avait manipulé pour se rapprocher de sa sœur. William et Harry ont également vivement critiqué la BBC pour ses lacunes.

Dans l’interview, un scoop majeur pour Bashir, Diana a déclaré que “nous étions trois dans ce mariage” – faisant référence à la relation de Charles avec Camilla Parker-Bowles. Son récit sincère de son mariage raté avec le prince de Galles a été regardé par des millions de personnes et a envoyé des ondes de choc à travers la monarchie.

La BBC a déjà versé des dommages-intérêts à l’ancien assistant de Diana, ainsi qu’à un ancien producteur de la BBC qui a été licencié après avoir alerté les éditeurs de faux documents que Bashir a utilisés pour accéder à Diana.

Bashir a depuis démissionné de son rôle de rédacteur en chef de la BBC sur la religion et a publié une déclaration s’excusant pour sa conduite. Le directeur des nouvelles et des affaires courantes de la BBC à l’époque, Tony Hall, s’est également retiré à la suite de l’enquête.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.