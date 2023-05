Les principales banques centrales devaient bientôt suspendre les hausses de taux. Maintenant ce n’est pas si clair

Les commerçants réagissent alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, est vu en train de prononcer des remarques sur un écran, sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 22 mars 2023. Brendan Mc Dermid | Reuter

Le marché tient compte depuis longtemps des baisses de taux d’intérêt des principales banques centrales vers la fin de 2023, mais une inflation sous-jacente collante, des marchés du travail tendus et une économie mondiale étonnamment résiliente conduisent certains économistes à réévaluer. Les chiffres de l’emploi aux États-Unis et les données sur le produit intérieur brut plus solides que prévu ont mis en évidence un risque clé pour la Réserve fédérale qui pourrait lever le pied du frein monétaire. La résilience économique et les tensions persistantes sur le marché du travail pourraient exercer une pression à la hausse sur les salaires et l’inflation, qui risque de s’enraciner. L’indice global des prix à la consommation aux États-Unis s’est considérablement refroidi depuis son pic au-dessus de 9 % en juin 2022, tombant à seulement 4,9 % en avril, mais reste bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed. Surtout, l’IPC de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, a augmenté de 5,5 % par an en avril. Alors que la Fed a mis en œuvre plus tôt ce mois-ci sa 10e augmentation des taux d’intérêt depuis mars 2022, portant le taux des fonds fédéraux à une fourchette de 5% à 5,25%, le président Jerome Powell a laissé entendre qu’une pause dans le cycle de hausse est probable lors de la réunion de juin du FOMC. . Cependant, les minutes de la dernière réunion ont montré que certains membres voient toujours la nécessité de hausses supplémentaires, tandis que d’autres prévoient qu’un ralentissement de la croissance supprimera la nécessité d’un resserrement supplémentaire. Les responsables de la Fed, dont le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ont indiqué ces dernières semaines qu’une inflation sous-jacente persistante pourrait maintenir la politique monétaire plus stricte plus longtemps et que d’autres hausses pourraient baisser plus tard dans l’année.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, un indicateur préféré de la Fed, a augmenté de 4,7% en glissement annuel en avril, selon de nouvelles données publiées vendredi, indiquant un entêtement supplémentaire et déclenchant de nouveaux paris sur des taux d’intérêt plus élevés à plus long terme. Plusieurs économistes ont déclaré à CNBC au cours des deux dernières semaines que la banque centrale américaine pourrait être contrainte de resserrer sa politique monétaire de manière plus agressive afin de faire une percée sur une dynamique sous-jacente tenace. Selon l’outil FedWatch de CME Group, le marché place actuellement une probabilité de près de 35 % sur le taux cible terminant l’année dans la fourchette de 5 % à 5,25 %, tandis que la fourchette la plus probable d’ici novembre 2024 est de 3,75 % à 4 %. Patrick Armstrong, directeur des investissements chez Plurimi Group, a déclaré à CNBC la semaine dernière qu’il existait un double risque pour le positionnement actuel sur le marché. « Si Powell coupe, il coupe probablement beaucoup plus que les prix du marché, mais je pense qu’il y a plus de 50% de chances qu’il reste assis sur ses mains, nous arrivons à la fin de l’année », a déclaré Armstrong. « Parce que l’indice PMI des services est incroyablement solide, le contexte de l’emploi incroyablement solide, les dépenses de consommation très solides, ce n’est pas le genre de choses pour lesquelles la Fed a vraiment besoin d’injecter des liquidités à moins qu’il n’y ait une crise de la dette. » Ralentissement européen La Banque centrale européenne est confrontée à un dilemme similaire, ayant ralenti le rythme de ses hausses de 50 points de base à 25 points de base lors de sa réunion de mai. Le taux de référence de la banque se situe à 3,25 %, un niveau pas vu depuis novembre 2008. L’inflation globale dans la zone euro a augmenté en avril pour atteindre 7 % en glissement annuel, bien que la croissance des prix sous-jacente ait enregistré un ralentissement surprise, ce qui a suscité de nouveaux débats sur le rythme de hausse des taux que la BCE devrait adopter alors qu’elle cherche à ramener l’inflation à Terre. L’économie de la zone euro a progressé de 0,1 % au premier trimestre, en deçà des attentes du marché, mais le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré la semaine dernière que plusieurs autres hausses de taux seront nécessaires, même si cela fait basculer l’économie du bloc dans la récession.

« Nous ne sommes pas du tout dans une phase facile, parce que l’inflation est collante et qu’elle n’évolue pas comme nous l’espérions tous, c’est donc assez important, comme Joachim Nagel l’a déclaré aujourd’hui, que la BCE reste ouverte à de nouvelles hausses de taux aussi longtemps qu’elle en aura besoin. jusqu’à ce que le dépôt soit terminé », a déclaré à CNBC l’ancien membre du conseil d’administration de la Bundesbank, Andreas Dombret, la semaine dernière. « Bien sûr, cela aura des implications négatives et des effets négatifs sur l’économie aussi, mais je crois fermement que si vous laissez l’inflation [de-anchor]si vous laissez aller l’inflation, ces effets négatifs seront encore plus importants, il est donc très important pour la crédibilité de la BCE que la BCE maintienne le cap. » La Banque d’Angleterre Le Royaume-Uni est confronté à un défi d’inflation beaucoup plus difficile que les États-Unis et la zone euro, et le taux d’inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni a diminué moins que prévu en avril. L’indice annuel des prix à la consommation est passé de 10,1 % en mars à 8,7 % en avril, bien au-dessus des estimations consensuelles et des prévisions de la Banque d’Angleterre de 8,4 %. Pendant ce temps, l’inflation de base a bondi à 6,8 % contre 6,2 % en mars, ce qui préoccupera davantage le Comité de politique monétaire de la Banque. Alors que l’inflation continue de s’avérer plus rigide que ne l’avaient espéré le gouvernement et la banque centrale, maintenant presque le double du taux comparable aux États-Unis et considérablement plus élevé qu’en Europe, les commerçants ont augmenté les paris sur le fait que les taux d’intérêt devront être encore relevés afin de freiner la hausse des prix. .

« Les chocs d’approvisionnement, les attentes d’inflation toujours désancrées, moins de remises promotionnelles et une certaine constitution de marge potentielle empêchent probablement les prix de se normaliser aussi rapidement que les modèles traditionnels l’impliqueraient », a expliqué Sanjay Raja, économiste en chef du Royaume-Uni chez Banque Allemande . « Nous nous attendons maintenant à une descente plus lente vers l’objectif, et avec l’inflation des prix et des salaires qui devrait maintenant rester plus forte que prévu, nous relevons notre prévision de taux terminal à 5,25%. Nous pensons que les considérations de gestion des risques obligeront le MPC à pousser les taux plus haut et plus loin que prévu auparavant. » La Deutsche Bank voit maintenant la politique monétaire évoluer « fermement » vers une ère « plus élevée pendant plus longtemps », a ajouté Raja. Le marché évalue désormais à 92 % les chances d’une nouvelle hausse de 25 points de base des taux de la Banque d’Angleterre lors de sa réunion de juin pour porter le principal taux bancaire à 4,75 %, selon les données de Refinitiv vendredi après-midi. Mais malgré les attentes d’une hausse des taux encore plus longue, de nombreux économistes voient toujours un renversement complet du cap avant la fin de cette année. Berenberg avait précédemment prévu trois réductions d’ici la fin de 2023, mais a réduit ce chiffre à une en réponse à l’inflation de la semaine dernière.