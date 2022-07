Les Princeton Cubs terminent deuxièmes du softball de la Ligue B – Shaw Local

Les Cubs de Princeton ont terminé deuxièmes du tournoi de la Ligue B à Princeton lundi, s’inclinant contre Annawan 13-3 lors du match de championnat. Les membres de l’équipe sont (première rangée, de gauche à droite) Alexis Phillppe, Brooklin Miceli, Katelynn Hartmann, Addison Compton et Kayden Kunkel ; (rangée arrière) l’entraîneur adjoint Shaylynn Hartmann, Kendall Rauh, Giavanna Schluter, Taylor Compton, Liberty Sousa, Ella Ostrowski et l’entraîneur-chef Skee Hartmann. Absents de la photo : l’entraîneur adjoint Courtney Driscoll, Cecilia Roberts, Camryn Driscoll, Makya Clark et Gracie Anderson. (Kevin Hieronymus)