Les princesses au cœur brisé Béatrice et Eugénie révèlent “les larmes et la solitude dans une déclaration intime après la mort de la reine”

Notre chère grand-mère,

Nous n’avons pas pu mettre beaucoup de mots depuis que vous nous avez tous quittés.

Il y a eu des larmes et des rires, des silences et des bavardages, des câlins et de la solitude, et un collectif

perte pour vous, notre reine bien-aimée et notre grand-mère bien-aimée.

Nous, comme beaucoup, pensions que vous seriez ici pour toujours. Et tu nous manques terriblement à tous.

Tu étais notre matriarche, notre guide, notre main aimante sur notre dos nous guidant à travers cette

monde. Vous nous avez tant appris et nous chérirons ces leçons et ces souvenirs pour toujours.

Pour l’instant chère grand-mère, tout ce que nous voulons dire, c’est merci. Merci de nous faire rire, de

y compris nous, pour cueillir la bruyère et les framboises, pour les soldats en marche, pour nos thés, pour

confort, pour la joie. Vous, étant vous, ne saurez jamais l’impact que vous avez eu sur notre famille et

tant de gens à travers le monde.

Le monde vous pleure et les hommages vous feraient vraiment sourire. Ils sont tous trop vrais de

le leader remarquable que vous êtes.

Nous sommes si heureux que tu sois de retour avec grand-père. Au revoir ma grand-mère, ce fut l’honneur de

nos vies ont été vos petites-filles et nous sommes très fiers de vous.

Nous savons que le cher oncle Charles, le roi, continuera à montrer votre exemple car lui aussi

a consacré sa vie au service.

Que Dieu sauve le roi.

Avec notre amour,

Béatrice et Eugénie