Sous l’œil attentif du monde, le lien intensément fort entre les deux jeunes frères était là pour que tous le voient.

Puis, au fur et à mesure que leur vie progressait et que chacun d’eux se maria, cette proximité fraternelle s’est gravement fracturée lorsque l’un a critiqué la femme de l’autre.

* Lisez notre Blog en direct du prince Philip pour les dernières mises à jour

Les princes William et Harry utiliseront-ils leur chagrin pour que grand-père guérisse leur rupture? Crédits: Getty

Leur relation autrefois apparemment incassable ne s’est jamais vraiment rétablie.

Non, pas les princes William et Harry. Je parle de Jack et Bobby Charlton, les héros de la Coupe du monde 1966 photographiés en train de s’embrasser sur le gazon de Wembley.

Des années plus tard, ils ont cessé de parler lorsque Jack a décrit la femme de Bobby, Norma, comme «la noblesse» et, bien qu’ils se soient brièvement réunis à l’enterrement de leur mère Cissie en 1996, ils sont restés en grande partie séparés.

Quand, en 2007, Bobby a finalement rompu son silence sur la querelle, il a déclaré: «Nous avons arrêté de nous voir. En fin de compte, vous devez avoir vos priorités et la mienne était ma femme.

«J’ai décidé que je protégerais ma femme quoi qu’il arrive et c’est ainsi que je l’ai vu.

Les parallèles avec William et Harry sont évidents, mais on espère que le résultat final pourrait s’avérer différent après qu’ils aient tous deux assisté aux funérailles de leur grand-père ce samedi.

Leur lien fraternel était là pour que tout le monde voie quand, en tant que deux jeunes garçons, ils marchaient derrière le cercueil de leur mère Diana.

Puis, à l’âge adulte, des fissures ont commencé à se former.

Certains disent que cela a commencé avec William conseillant à son frère de ne pas se marier précipitamment – un commentaire qu’Harry a interprété à tort comme une suggestion que Meghan ne convenait pas à l’épouse.

Ensuite, il y a eu cet incident entre Kate et Meghan lors de l’essayage de la demoiselle d’honneur et, plus récemment, l’interview télévisée au cours de laquelle Harry et sa femme ont lancé plusieurs grenades à main verbales sur la famille royale.

Oh être une mouche sur le mur du palais maintenant qu’Harry a atterri au Royaume-Uni sans Meghan à ses côtés.

Les frères en profiteront-ils pour résoudre leurs problèmes et se remettre sur les rails?

Ou la quarantaine d’Harry à Frogmore Cottage – la maison britannique que lui et Meghan ont laissée derrière – signifiera-t-elle qu’il restera isolé jusqu’au jour des funérailles, après quoi il retournera rapidement à sa femme enceinte?

Harry et William, photographiés avec le prince Philip, partageaient autrefois un lien apparemment incassable Crédit: AP

RIVALIÈRES SIBLING

Vous avez le sentiment que, mis dans une pièce avec une caisse de bière et de vieilles photos de famille de leur enfance, il ne faudrait pas longtemps à lui et à William pour se reconnecter et dissiper tout malentendu ou grief.

Mais, alors que l’avantage d’avoir un frère ou une sœur est que le lien entre vous peut être incroyablement fort, l’inconvénient est qu’une retombée entre deux personnes qui ont partagé une enfance ensemble peut être beaucoup plus profonde qu’une dispute avec un ami.

De plus, lorsque William a appelé Harry récemment, nous avons appris via la présentatrice de télévision américaine Gayle King que le discours n’était «pas productif».

On imagine donc que William pourrait se sentir un peu inquiet que tout ce qu’il dit à son frère cette semaine finisse par être régurgité à la télévision américaine.

Ok, donc ce n’est pas tout à fait là-haut avec d’autres rivalités entre frères et sœurs royaux comme Henry I emprisonnant son frère Robert, ou la future Elizabeth I enfermée dans la tour par sa demi-sœur Mary, mais c’est toujours triste que deux frères qui ont perdu leur mère à un si jeune âge se perdent maintenant de vue.

Espérons que la mort de leur grand-père bien-aimé leur donne matière à réflexion et que la mouche sur ce mur témoigne d’un rapprochement royal.

La petite blague du prince Philip sur les hommes en uniforme

QUEL QUE SOIT ce qui vous attire en premier chez votre partenaire, la recette de la longévité réside dans les intérêts communs et la capacité à se faire rire au milieu des irritations inévitables.

Au cours de leurs 73 années ensemble, la reine et le prince Philip avaient une compréhension commune du fait que la troisième personne de leur mariage était la monarchie et ses exigences incessantes de devoir.

La reine rigole alors que le prince Philip porte l’uniforme de la garde Crédits: Getty – Contributeur

Mais à part cela, Philip était sa propre personne et, étant donné que Sa Majesté a enduré toute une vie de flagornerie de la part de tout le monde dans un rayon de 20 pieds, sa belligérance occasionnelle, sa force de caractère et son sens de l’humour sec ont dû être un combo réconfortant et souvent excitant. qui la gardait sur ses orteils.

Pour moi, le succès de leur mariage se résume à cette photo prise lors d’un événement au palais de Buckingham en 2005, où le duc d’Édimbourg était vêtu de l’uniforme de la garde.

Alors qu’elle passe devant lui, l’expression généralement illisible de la reine se transforme alors qu’elle a un fou rire coquet.

Comme il est généralement interdit aux Queen’s Guards de bouger ou de parler, peut-être que son mari chuchotait quelque chose de délicieusement méchant dans sa barbe.

J’aime à le penser.

Trucs vraiment rugueux

QUAND l’ancienne star des apprentis Luisa Zissman a perdu son cheval bien-aimé Madrono, elle a décidé de le faire bourrer professionnellement pour le hall d’entrée de sa nouvelle maison.

Le résultat, du taxidermiste Simon Wilson, est époustouflant.

Celui qui a bourré ce chat de compagnie ne possédait pas de compétences de taxidermiste

C’est un fait peu connu de vos jours d’école vraiment que l’un de mes professeurs du primaire était un taxidermiste passionné et m’a appris comment le faire.

La partie dépouillement et guérison est déjà assez difficile, mais obtenir une ressemblance avec l’animal d’origine nécessite un niveau artistique de Leonardo Da Vinci que je ne possède tout simplement pas.

Il semble non plus que quiconque a bourré ce chat pour son propriétaire désemparé.

C’est la guerre de la présidence de l’UE

La présidente de la Commission européenne, Ursula von Der Leyen, a laissé échapper un «hermme» exaspéré lorsque deux hommes ont attrapé les seules chaises simples lors d’une réunion et l’ont laissée avec un autre homme s’asseoir sur des canapés face à face.

Des images télévisées montrant le président turc Erdogan et le chef du Conseil européen, Charles Michel, assis en premier, ont provoqué des cris de sexisme.

Ursula von Der Leyen de l’UE a été snobée par le président turc Erdogan Crédits: Rex

Mais si les femmes veulent être traitées comme des égales sur le lieu de travail, alors nous ne pouvons certainement pas entrer dans une salle d’hommes d’affaires et nous attendre à ce qu’ils nous traitent différemment de leurs homologues masculins?

Nous ne pouvons pas jouer sur les deux tableaux.

Il est temps de devenir réel, Khloe

La grand-mère de KHLOE Kardashian pensait probablement que sa photo de sa petite-fille bien-aimée était une image merveilleusement naturelle d’une jeune femme s’amusant au bord d’une piscine.

Ce qui est d’ailleurs le cas.

Khloe Kardashian a parlé de la pression pour être parfait Crédit: AFP

Mais lorsque l’image non filtrée, horreur de choc, a été accidentellement mise en ligne par un assistant, «l’équipe» de Khloe a travaillé frénétiquement pour la faire démonter.

Ma première pensée (à part «pauvre assistant») était pourquoi ce déversement numérique était-il considéré comme si catastrophique?

«La pression, le ridicule et le jugement constants toute ma vie pour être parfaite et pour répondre aux normes des autres sur mon apparence ont été trop difficiles à supporter», explique Khloe, 36 ans.

On suppose qu’elle fait référence aux trolls des médias sociaux qui, généralement, se délectent d’essayer d’abattre quiconque dont ils envient la vie. Mais c’est là que réside le dilemme de mettre toute votre vie en ligne.

L’avantage est que plus vous avez d’abonnés, plus votre «influence» est réputée être grande et, par conséquent, les marques bien connues vous paient pour fouetter leurs marchandises ou, Saint Graal, vous vendez votre propre produit directement à votre Ventilateurs.

L’inconvénient est que tout le monde sent qu’il a le droit de Dieu de commenter – parfois de manière haineuse – ce que vous faites / dites / ressemblez.

De même, ces sacro-saints moments d’intimité et de réflexion passés dans le sanctuaire de votre propre maison (et si bons pour votre santé mentale) s’évaporent parce que vous nourrissez constamment la bête avec chaque petit morceau de votre vie.

Pour ceux qui n’ont pas ouvert cette porte, la solution peut sembler simple: quittez les réseaux sociaux et n’écoutez que les opinions des personnes en qui vous avez confiance et que vous aimez.

Mais quand, comme Khloe et ses sœurs, vous avez été piégé dans un Truman Show que vous avez créé pendant la meilleure partie de la décennie, sortir de celui-ci est vraisemblablement un concept terriblement extraterrestre.

Rachael Blackmore célèbre sa victoire au Grand National sur Minella Times Crédit: PA

RACHAEL Blackmore est la «première femme» jockey à remporter le Grand National. Tant mieux pour elle. Une autre victoire pour l’égalité. Mais la véritable égalité sera lorsque son sexe n’est pas du tout mentionné – juste le triomphe d’une telle réussite professionnelle de haut niveau.

Un timbre Royal Mail inspiré du Frankenstein de Mary Shelley Crédit: PA

ROYAL Mail a émis six nouveaux timbres pour commémorer les romans de science-fiction classiques.

Le jour des triffides en est un. La Time Machine en est une autre. Et en voici un représentant une image du monstre de Frankenstein. Ou, comme on le sait, n’importe lequel d’entre nous se décompose dans la file d’attente pour envoyer un colis depuis notre bureau de poste local.