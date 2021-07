Les princes William et Harry se réunissent au palais de Kensington pour l’hommage à la statue de la mère Diana

Les princes William et Harry ont mis de côté leurs différences jeudi pour dévoiler une nouvelle statue de leur mère, la princesse Diana, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire. Les frères ont dévoilé la ressemblance en bronze dans le jardin en contrebas de l’ancienne maison londonienne de Diana au palais de Kensington, lors d’une cérémonie dépouillé en raison de la pandémie de coronavirus.

« Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies », ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit encore avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage. » La rare déclaration commune était une démonstration publique de solidarité après des liens tendus entre les frères. depuis le mariage de Harry avec l’ancienne actrice de télévision américaine Meghan Markle.

Leur relation autrefois étroite s’est visiblement détériorée, au milieu des allégations d’intimidation de Meghan et du mouvement de choc du couple aux États-Unis, qui a été suivi d’allégations de racisme royal.

William, 39 ans, et Harry, 36 ans, ont été vus ensemble pour la dernière fois lors des funérailles du mari de leur grand-mère, la reine Elizabeth II, le prince Philip, après sa mort en avril.

Les commentateurs royaux ont déclaré que leur réunion pour rendre hommage à Diana pourrait être une première étape vitale dans la guérison du fossé, qu’un biographe a qualifié de plus grave depuis des générations.

La cérémonie épurée n’a réuni qu’une poignée d’invités, dont le frère de Diana, Charles Spencer, et ses deux sœurs, Sarah McCorquodale et Jane Fellowes.

La participation des médias était limitée, apparemment sur l’insistance de Harry, qui a critiqué les reportages intrusifs et engagé des poursuites judiciaires contre une série de publications.

Les frères – vêtus de costumes sombres – ont été vus souriants et discutant avec des invités, dont le sculpteur Ian Rank-Broadley et le jardinier Pip Morrison.

Le jardin a été planté de plus de 4 000 fleurs, dont la préférée de Diana, les myosotis.

Chaleur, élégance, énergie

Les frères et sœurs ont souri en enlevant la statue de Diana, représentée dans les dernières années de sa vie, entourée de trois enfants.

Le palais de Kensington a déclaré qu’il visait à refléter « la chaleur, l’élégance et l’énergie » de Diana. Les enfants représentent « l’universalité et l’impact générationnel » de son travail, a-t-il ajouté.

Diana est décédée à l’âge de 36 ans en 1997, dans un accident de voiture à grande vitesse à Paris. Elle reste une source de fascination permanente.

Mardi, sa Ford Escort de 1981 – un cadeau de fiançailles du prince Charles – a été vendue aux enchères à un musée sud-américain pour plus de 50 000 £ (69 000 $, 58 000 euros).

En tant que jeunes garçons, les frères ont fourni l’image durable des funérailles de Diana, alors qu’ils marchaient, la tête inclinée, derrière son cercueil devant des foules feutrées dans le centre de Londres.

Lorsqu’ils assumaient davantage de devoirs royaux à l’âge adulte, ils partageaient le personnel de maison et apparaissaient fréquemment ensemble pour promouvoir des causes mutuelles, dont beaucoup étaient défendues par leur mère.

Pendant un certain temps, les frères et leurs épouses ont été surnommés « The Fab Four », considérés comme modernisant la famille royale et la rendant plus attrayante pour une jeune génération.

Mais le départ de Harry et Meghan, leurs affirmations très publiques plus tôt cette année sur la nature suffocante de la vie royale et les critiques personnelles ont créé de la méchanceté.

Discussion sur le football

Harry avait confirmé les rumeurs selon lesquelles lui et William s’étaient brouillés lors d’une interview télévisée en 2019, révélant qu’ils étaient « sur des chemins différents ».

L’ancien capitaine de l’armée britannique a été considéré comme plus impulsif que son frère aîné, qui occupe le deuxième rang du trône.

Plus précisément, lui et Meghan, qui est métisse, ont accusé un royal senior sans nom de racisme, affirmant que le parent avait demandé quelle serait la couleur de peau de leur fils à naître, Archie.

Alors que la famille royale promettait une enquête et que l’attention se tournait vers la diversité dans le palais, William a riposté pour déclarer: « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. »

Lors des funérailles du prince Philip, Harry et William ont été vus en train de parler après le service au château de Windsor. Mais il y a eu peu d’indications depuis de tout dégel dans les cravates givrées.

Harry, qui est arrivé de Californie la semaine dernière, a été photographié mercredi dans les journaux britanniques assistant à un événement caritatif pour les enfants malades.

Le Daily Mail a également cité une source royale anonyme disant que les frères avaient été en contact au sujet de la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne aux championnats d’Europe de football.

