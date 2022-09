Les princes William et Harry, avec Catherine et Meghan, saluent les personnes en deuil

Les princes William et Harry – avec leurs épouses – ont fait une rare apparition conjointe samedi, saluant les sympathisants réunis à l’extérieur du château de Windsor, près de Londres, pour pleurer la reine Elizabeth II. Les frères auraient été séparés depuis que Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, ont fait leur séparation très médiatisée de la vie royale et ont déménagé en Amérique du Nord. Harry et William ont été photographiés ensemble pour la dernière fois après la mort du prince Philip en avril 2021, et les deux couples n’ont pas été vus ensemble en public depuis quelques années.

Un porte-parole de William a déclaré qu’il avait invité son frère et sa belle-sœur à se joindre à lui et à Catherine pour rencontrer les personnes en deuil et examiner les hommages à Windsor, a rapporté le journal britannique Guardian.

Les deux couples ont passé un peu plus de 30 minutes à discuter avec des membres du public avant de partir dans une voiture conduite par William, devenu prince de Galles après l’accession au trône de son père.

“Les Gallois avaient toujours prévu de saluer les sympathisants au château de Windsor, mais des sources royales affirment que la décision d’inviter les Sussex a été prise à la onzième heure”, a déclaré l’observateur royal Omid Scobie. a écrit sur Twitter. “C’est, sans aucun doute, un moment significatif dans l’histoire de la relation entre les deux frères.”

C’est le dernier signe que la famille royale pourrait réparer les liens alors qu’elle se réunit pour pleurer la mort de sa matriarche familiale. Dans son premier discours télévisé du palais de Buckingham vendredi, le roi Charles III a exprimé son amour pour Harry et Meghan “alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger”.

Harry est cinquième sur le trône, malgré une décision controversée de se retirer de ses fonctions royales et de déménager aux États-Unis avec Meghan où ils vivent avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet.

La ligne de succession de la reine Elizabeth II, visualisée

Après la mort de la reine et l’ascension de Charles en tant que monarque, les deux enfants de Sussex ont droit aux titres de « prince » et de « princesse ». Ce droit découle de protocoles datant du roi George V en 1917, qui stipulent que les enfants et petits-enfants du souverain reçoivent automatiquement les titres royaux. (La liste officielle de succession du palais les désigne toujours sous le nom de Maître Archie et Miss Lilibet.)

Parmi les nombreuses affirmations à couper le souffle que le duc et la duchesse de Sussex ont faites dans une interview avec Oprah Winfrey l’année dernière, il y avait l’allégation selon laquelle Buckingham Palace prévoyait de refuser à Archie le titre de prince – une décision que Meghan a qualifiée de blessante et suggérée était motivée par le racisme institutionnel au sein de la monarchie.

Dans une autre interview, Harry a déclaré qu’il envisageait le terme «Megxit» – qui a été inventé après que lui et sa femme ont annoncé en janvier 2020 qu’ils se retireraient de leurs rôles de membres supérieurs de la famille royale et partageraient leur temps entre la Grande-Bretagne et l’Amérique du Nord. — “misogyne”.

Ces dernières années, le prince et sa femme ont fréquemment souligné les conséquences de la haine et de la désinformation en ligne sur la santé émotionnelle et le bien-être mental. Meghan a déclaré qu’elle était la personne «la plus trollée» au monde et un rapport de 2021 a révélé que les Sussex avaient été la cible d’une campagne de haine coordonnée sur Twitter.

L’arrivée de Harry au château de Balmoral en Écosse, seul, et après la mort de sa grand-mère jeudi était devenu un sujet de discussion. Les médias britanniques ont rapporté que Charles avait dit à Harry qu’il n’était pas approprié que Meghan voyage avec lui à Balmoral avant la mort de la reine, comme ils l’avaient apparemment prévu.

L’observateur royal Camilla Tominey a déclaré qu’en tendant la main à Harry pour qu’il le rejoigne samedi et “mette la fracture de côté”, William – le suivant sur le trône – a montré qu’il vivait selon l’exemple de sa grand-mère.

Elle l’a décrit comme “l’un des walkabouts les plus remarquables de l’histoire royale moderne” et un épisode qui rendrait la défunte reine fière.

« La reine Elizabeth II a déclaré que c’étaient « souvent les petits pas, et non les pas de géant, qui apportaient le changement le plus durable », a écrit Tominey dans le journal britannique Telegraph.