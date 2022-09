Le prince Harry et son épouse Meghan, la duchesse de Sussex, ont rejoint le prince William et son épouse Kate, la princesse de Galles, au château de Windsor pour voir la mer d’hommages floraux laissés par le public en l’honneur de Reine Elizabeth II, la grand-mère des princes.

Les deux princes et leurs épouses ont pris le temps d’étudier les bouquets avant de saluer des foules de sympathisants qui se sont pressés samedi contre les barrières routières devant les portes du château de Windsor.

Tous les quatre ont été vus se serrer la main et parler avec des membres du public.

C’était la première apparition publique des deux couples depuis le reine décédé jeudi.

Le prince de Galles a publié sa première déclaration publique depuis la mort de la reine Elizabeth II, lisant en partie : « Jeudi, le monde a perdu un dirigeant extraordinaire dont l’engagement envers le pays, les royaumes et le Commonwealth était absolu. Tant de choses seront dites dans les jours à venir sur le sens de son règne historique.

Le fils de la reine, le roi Charles III, a été officiellement proclamé monarque britannique samedi lors d’une cérémonie fastueuse ancrée dans la tradition ancienne et le symbolisme politique – et, pour la première fois, diffusée en direct à la télévision et en ligne.

“Je suis profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté qui me sont désormais transmises”, a-t-il déclaré en assumant les fonctions de monarque.

La reine Elizabeth II reposera en état à partir de mercredi pendant quatre jours à la Chambre du Parlement, ont annoncé des responsables du palais, après que son corps ait été transporté de Balmoral, d’abord à Édimbourg, puis à Londres.

Les funérailles nationales aura lieu le 19 septembre à l’abbaye de Westminster.