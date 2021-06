Les princes William et Harry abandonnent les plans de discours pour la statue de la princesse Diana et pourraient faire des déclarations séparées alors que la faille gronde

PRINCES William et Harry abandonnent les plans de discours pour le dévoilement tant attendu de la statue de Diana, princesse de Galles, selon un rapport.

Les frères peuvent à la place faire des déclarations séparées pendant que leur désaccord gronde.

William et Harry avaient espéré accueillir plus de 100 invités à la cérémonie Crédit : Reuters

Le mémorial de Diana a été commandé par Harry et William en 2017 Crédit : Reuters

Les pourparlers se poursuivent pour savoir si des déclarations séparées ou conjointes seront publiées jeudi concernant l’événement du palais de Kensington.

Et, selon le Mail on Sunday, William et Harry ont abandonné leur projet de prononcer des discours marquant la statue de leur défunte maman, Diana, princesse de Galles.

Harry, 36 ans, séjourne actuellement avec sa cousine Eugénie, 31 ans, et son mari Jack Brooksbank, 35 ans, dans la maison historique classée Grade II à Windsor avant l’événement poignant.

Le dévoilement de la statue spécialement commandée de leur défunte maman bien-aimée le 1er juillet sera la deuxième fois que les frères se retrouveront face à face depuis la conversation explosive de Harry avec Oprah Winfrey.

Le couple s’est vu pour la dernière fois aux funérailles du prince Philip en avril.

Il vient comme:

La vie de la famille royale n’a pas été la même après le Megxit Crédit : Getty

La liste des invités pour la cérémonie de ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère est maintenant passée de plus de 100 à une poignée de personnes.

Alors que les frères étaient prêts à se tenir côte à côte malgré leur dispute amère en cours, des dizaines de copains, d’anciens membres du personnel et de partisans de Diana devaient se rassembler au palais de Kensington.

Mais parce que la Journée de la liberté a été retardée, les princes ont freiné une grande cérémonie et n’accueilleront à la place que quelques proches de Spencer, a rapporté le Mail.

Les invités qui n’ont pas fait partie de la liste réduite – y compris Elton John et David Furnish – seront plutôt invités à une date reportée en septembre.

Le Sunday Times cite des amis des frères disant qu’il est peu probable qu’ils raccommodent leur rupture dans les jours précédant le dévoilement, bien qu’ils soient dans le même pays au même moment.

L’un d’eux a dit : » Ni l’un ni l’autre n’offrent un rameau d’olivier.

« Je crains que ce ne soit la même chose qu’aux funérailles du prince Philip, un signe de reconnaissance et c’est à peu près tout. »

Le prince Harry a affirmé qu’il n’avait jamais fait de balade à vélo avec son père Crédit : PA

Une autre source a admis s’inquiéter du fait que « le jour, il sera difficile de séparer la statue de l’occasion, qui est désormais chargée de toutes sortes de bagages indésirables ».

Mais un ami a prédit qu’il n’y aurait aucun signe de tension persistante entre les frères qui se battent le grand jour, quand « tout sera beau ».

La commentatrice royale Angela Levin a averti que toute conversation privée avec les Sussex apparaîtrait sur les réseaux sociaux ou dans la presse « en un rien de temps ».

« Je pense que la famille royale serait folle de parler à Meghan et Harry », a-t-elle déclaré.

« En un rien de temps, ce serait dans les magazines et sur les réseaux sociaux. »

La famille royale avait espéré que l’interview de Meghan et Harry avec Oprah marquerait un «nouveau départ» Crédit : Getty

Robert Lacey dit que la famille ne peut pas avoir de « négociations sérieuses » si les fuites continuent Crédit : Getty

Cela survient alors que les interviews explosives de Meghan et Harry sur la famille royale « restent un problème » bien que la famille royale espère que leur conversation révélatrice avec la présentatrice américaine Oprah Winfrey marquerait un « nouveau départ », a affirmé un autre auteur.

Robert Lacey, consultant historique pour The Crown de Netflix, estime que la famille ne peut pas avoir « une négociation sérieuse » si les amis du couple continuent de participer et si les fuites continuent.

Lacey a également affirmé que le prince William et Kate Middleton n’avaient pas eu de conversation assise avec Harry après les funérailles du prince Philip.

Selon l’auteur royal, les Cambridge craignaient que leurs conversations ne soient divulguées alors que la colère de la famille « était profonde » lors du service émotionnel à Windsor en avril.

Lacey, auteur de Battle of the Brothers, a également suggéré que le prince William « ne voulait tout simplement pas » Harry et Meghan et a estimé que la duchesse « volait » son frère.

Il affirme que les frères ont eu une dispute explosive au sujet de l’intimidation présumée de Meghan contre le personnel du palais – qui s’est terminée par le fait que Harry a raccroché à William.

La duchesse de Sussex a fermement démenti les informations selon lesquelles elle aurait intimidé le personnel du palais de Kensington, et un porte-parole du couple a insisté sur le fait que les allégations faisaient partie d’une campagne de diffamation.