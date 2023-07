Les princes Harry et William se réunissent pour la cérémonie de remise des prix Diana – mais ne se rencontrent pas vraiment

Le prince Harry et le prince William se sont réunis cette semaine lors de la cérémonie de remise des prix Diana, une organisation qui honore l’héritage caritatif de leur défunte mère, mais ne se sont pas réellement rencontrés en personne.

William a pris la parole dans un message préenregistré au début de la cérémonie virtuelle, félicitant les gagnants, qui, selon lui, ont montré le « pouvoir des jeunes à inspirer un changement significatif ».

Il a poursuivi : « Et à tous ceux qui regardent, toutes ces histoires nous rappellent pourquoi des organisations comme The Diana Award sont si importantes. C’est un rappel que lorsque nous investissons dans les jeunes, lorsque nous leur fournissons les outils et les opportunités pour faire une différence, ils peuvent vraiment changer le monde. Une croyance partagée par ma mère, et je suis fier de continuer en son nom.

Plus tard dans la cérémonie, Harry a interviewé un récipiendaire du prix Diana and Legacy 2021 et a présenté certains des gagnants.

LE PRINCE HARRY, LA SORTIE DE MEGHAN MARKLE DU ROYAUME-UNI LAISSE TOUJOURS LE PRINCE WILLIAM « SIMMERING WITH RESENTMENT »: AUTEUR

« Alors que nous nous réunissons, je me souviens de la profonde croyance que ma mère avait dans le pouvoir de transformation des jeunes », a déclaré Harry. « Elle a reconnu leur capacité unique à remettre en question le statu quo et à faire pression pour une société plus inclusive et plus compatissante. Son héritage continue d’inspirer et de servir d’exemple sur la façon de naviguer dans les complexités de notre monde d’aujourd’hui. »

Le mois dernier, Harry s’est exprimé aux côtés de la PDG du Diana Award, Tessy Ojo, lors d’une réunion avec des jeunes à Los Angeles, la première fois qu’une des réunions Conversation for Change de l’association avait eu lieu en dehors du Royaume-Uni, selon le magazine People.

Les deux frères se sont rencontrés pour la dernière fois en personne lors du couronnement du roi Charles III, auquel Harry a assisté seul tandis que Meghan Markle est restée en Californie avec leurs enfants Archie et Lilibet.

Harry et William n’ont pas parlé lors du couronnement et le duc de Sussex est immédiatement rentré en Californie, choisissant de passer les festivités post-couronnement comme le concert au château de Windsor.

LE PRINCE WILLIAM RÉVÈLE QUE LE TRAVAIL DE CARITÉ DE LA PRINCESSE DIANA A LAISSÉ « UNE IMPRESSION PROFONDE ET DURABLE » SUR LUI

Ils ont également été réunis dans une tragédie l’année dernière lorsque leur grand-mère, la reine Elizabeth II, est décédée.

Harry et William ont ravi les personnes en deuil lorsqu’ils sont apparus à quatre avec Markle et Kate Middleton au château de Windsor.

Bien qu’une fois proches, la relation entre les frères est tendue depuis un certain temps, ce dont Harry a parlé dans ses mémoires « Spare » et ses docuseries Netflix avec Markle « Harry & Meghan ».

Harry a même accusé William de l’avoir attrapé une fois et de l’avoir renversé dans une dispute dans laquelle il a affirmé que William avait qualifié Markle de « difficile » et de « grossier » peu de temps après son mariage.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En janvier, Harry a dit à Anderson Cooper qu’il n’avait parlé ni à William ni à son père depuis « un moment ».

« Mais j’ai hâte, j’ai hâte que nous puissions trouver la paix », a-t-il déclaré.

William et Harry parlant de leur défunte mère peuvent rappeler les images poignantes des deux jeunes princes marchant côte à côte derrière le cercueil de Diana après l’avoir perdue dans un accident de voiture à l’âge de 15 et 12 ans en 1997.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ojo a déclaré à People que Harry et William s’étaient engagés à participer au prix Diana.

« Ils veulent marcher sur les traces de leur mère », a-t-elle déclaré au magazine. « Nous sommes très reconnaissants et privilégiés de continuer à avoir leur soutien à la fois pour soutenir les jeunes sur le plan personnel. Ils comprennent à quel point ces jeunes sont passionnés par le changement social. »

Diana a également réuni les deux en 2021 lorsqu’ils ont dévoilé une statue qu’ils lui ont commandée dans le Sunken Garden du palais de Kensington à l’occasion de ce qui aurait été pour le 60e anniversaire.