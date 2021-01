Rebecca Stott, de FoundIt London, un agent d’achat spécialisé dans les primo-accédants, a déclaré que beaucoup de ses clients optaient pour des durées plus longues, mais a souligné qu’ils ne prévoyaient pas de rester dans la maison pour la durée.

«Pour la plupart, c’est plus un tremplin pour les amener sur l’échelle», dit-elle. « Il s’agit plus de constituer votre pot d’argent pour que lorsque vous reveniez acheter, vous en ayez plus que la première fois. »

Le rapport Nationwide a également révélé que la collecte de fonds pour un dépôt continuait d’être le principal obstacle à l’entrée sur l’échelle du logement, les prix des logements dépassant de loin les revenus.

Il a déclaré que, à travers le Royaume-Uni, un dépôt à domicile de 20 pour cent équivaut désormais généralement à 104 pour cent du revenu avant impôt d’un employé à temps plein typique, contre 87 pour cent il y a 10 ans.

Andrew Harvey, économiste principal à la société du bâtiment, a déclaré: «À la fin de 2020, le ratio prix / bénéfice des premiers acheteurs au Royaume-Uni était de 5,2, proche du record de 2007 de 5,4 et bien au-dessus du -run moyenne de 3,7. «

Les personnes travaillant dans des emplois tels que la construction, la fabrication ou les soins ont également trouvé l’abordabilité du logement particulièrement difficile, selon le rapport, les remboursements d’hypothèques typiques représentant plus de 40% du salaire net.