Les primes standard de la partie B de Medicare chuteront de 3% à 164,90 $ l’année prochaine

La prime mensuelle 2023 pour la couverture des soins ambulatoires de Medicare sera inférieure d’environ 3% à celle de cette année, a annoncé mardi le gouvernement.

La prime mensuelle standard pour la partie B sera de 164,90 $ l’année prochaine, en baisse de 5,20 $ par rapport à 170,10 $ en 2022, selon les Centers for Medicare & Medicaid Services.

La franchise annuelle pour la partie B sera de 226 $ en 2023, une diminution de 7 $ par rapport à 233 $ en 2022.

La prime de la partie B de cette année avait bondi plus que prévu par rapport à 2021 en raison des dépenses prévues du programme Medicare pour Aduhelm, un médicament qui combat la maladie d’Alzheimer. Des dépenses plus faibles que prévu pour Aduhelm et d’autres articles et services de la partie B ont entraîné des réserves financières plus importantes pour la partie B, permettant au programme de réduire le coût de l’année prochaine pour les bénéficiaires.

Pendant ce temps, la franchise pour Medicare Part A (couverture hospitalière) par période de prestations (qui commence généralement lorsque vous êtes admis à l’hôpital) sera de 1 600 $ en 2023, en hausse de 44 $ par rapport aux 1 556 $ de cette année. Cela s’applique aux 60 premiers jours de soins hospitaliers.