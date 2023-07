Les primes de Medicare Part B pourraient augmenter en 2024 en raison du médicament contre la maladie d’Alzheimer

L’un des coûts que paient les retraités – les primes Medicare Part B – pourrait augmenter en 2024, en raison d’un nouveau traitement contre la maladie d’Alzheimer sur le marché.

Les administrateurs de Medicare ont prévu en mars que la prime mensuelle standard de la partie B pourrait passer à 174,80 $ en 2024, soit une augmentation mensuelle de près de 10 $ par rapport à la Prime mensuelle standard de 164,90 $ les bénéficiaires paient actuellement.

Depuis cette prédiction, Leqembi, un traitement ciblant les stades précoces de la maladie d’Alzheimer, a être couvert par l’assurance-maladie suite à l’approbation traditionnelle de la Food and Drug Administration.

Les dépenses annuelles pour le médicament pourraient en faire le troisième plus cher couvert par Medicare Part B, selon KFF, un fournisseur à but non lucratif ou de recherche en santé. En conséquence, les primes de Medicare Part B – qui devraient couvrir environ 25% des coûts du programme – augmenteront probablement.

Leqembi et les services liés au traitement peuvent ajouter 5 $ par mois aux primes de la partie B, portant la prime totale à 179,80 $ par mois, selon une nouvelle estimation de la Senior Citizens League, un groupe de personnes âgées non partisan.

La plupart des bénéficiaires peuvent voir leur prime de la partie B augmenter de près de 15 $ par mois, tandis que d’autres coûts peuvent faire grimper les primes de la partie B de Medicare, note la Senior Citizens League.

Medicare Part B couvre généralement les services médicaux fournis en dehors des hôpitaux. Les bénéficiaires paient généralement une redevance mensuelle sous forme de prime, en plus de la franchise annuelle et des frais de coassurance.