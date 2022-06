Les primes d’assurance maladie sur le marché devraient bondir en 2023

L’American Rescue Plan Act, qui a été promulguée en mars 2021, a supprimé – pendant deux ans – ce plafond de revenu, et le montant que quiconque paie pour les primes pendant le sursis est limité à 8,5 % de son revenu tel que calculé par l’échange.

Avant les modifications temporaires du calcul de l’éligibilité aux subventions, l’aide n’était généralement disponible que pour les ménages dont les revenus se situaient entre 100 % et 400 % du seuil de pauvreté.

La plupart des inscrits – qui comprennent les travailleurs indépendants et les travailleurs sans assurance maladie basée sur l’emploi – reçoivent des subventions, qui réduisent ce qu’ils paient en primes. Certaines personnes peuvent également bénéficier d’une aide pour le partage des coûts tels que les franchises et les quotes-parts sur certains plans, en fonction de leurs revenus.

En savoir plus sur les finances personnelles : Le coût de financement d’une nouvelle voiture atteint un record de 656 $ par mois Certaines dettes médicales disparaîtront bientôt des rapports de solvabilité Attacher le noeud? Ajouter une “pénalité fiscale de mariage” au coût potentiel

“La valeur par défaut est que les subventions élargies expireront à la fin de cette année”, a déclaré Cynthia Cox, vice-présidente de la Kaiser Family Foundation et directrice de son programme Affordable Care Act. “En moyenne, les primes augmenteraient de plus de 50 %, mais pour certains, ce sera plus.”

À moins que le Congrès n’agisse, les subventions aux primes améliorées – techniquement, les crédits d’impôt – qui étaient en place pour 2021 et 2022 disparaîtront après cette année. Le changement affecterait 13 millions des 14,5 millions de personnes qui obtiennent leur assurance maladie par le biais de la bourse fédérale ou du marché de leur État.

Si vous obtenez votre assurance maladie par l’intermédiaire du marché de l’assurance maladie du gouvernement, vous voudrez peut-être vous préparer à des primes plus élevées l’année prochaine.

En supposant que le Congrès ne prolonge pas les crédits d’impôt élargis, seules les personnes dont le revenu du ménage se situe entre 100% et 400% du seuil de pauvreté fédéral seront à nouveau éligibles aux subventions.

Le montant exact d’une augmentation de prime qu’une personne verrait dépend du revenu, de l’âge, du coût de la prime là où elle vit et de l’évolution des primes facturées par les assureurs pour l’année prochaine, selon Kaiser.

Voici un exemple hypothétique, basé sur un rapport du Bureau du budget du Congrès : Supposons qu’un homme de 64 ans avec un revenu de 58 000 $ – environ 430 % du seuil de pauvreté de 13 590 $ en 2022 – a une assurance via l’échange. La limite de 8,5 % actuellement en place signifie qu’ils ne paieraient pas plus de 4 950 $ pour les primes cette année. Cependant, si elle était confrontée à un plafond d’admissibilité de 400 % en 2023, cette même personne paierait 12 900 $ de primes parce qu’elle ne serait plus admissible aux subventions.

Une proposition visant à prolonger les subventions supplémentaires jusqu’en 2025 a été incluse dans le projet de loi Build Back Better des démocrates, qui a été approuvé par la Chambre l’année dernière mais s’est effondré au Sénat.

Il n’est pas certain que la disposition soit relancée sous une forme ou une autre via une autre législation que les démocrates pourraient essayer de faire adopter par le Sénat avant le début d’un nouveau Congrès en janvier – dont la composition pourrait être très différente en raison des élections de mi-mandat du 8 novembre.