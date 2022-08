Les primaires entraînent de grosses pertes pour les législateurs sortants du GOP

MADISON, Wis. (AP) – En tant que président de l’Assemblée le plus ancien du Wisconsin, le républicain Robin Vos a présidé les efforts visant à restreindre les avortements, à affaiblir les syndicats, à étendre les droits des armes à feu et à repousser les mandats du COVID-19. Malgré cela, il fait face à un challenger principal qui prétend qu’il n’est pas assez conservateur.

L’argument du challenger : Vos devrait faire plus pour répondre aux allégations de fraude infondées de l’ancien président Donald Trump lors des élections de 2020.

Les principaux challengers comme celui qui affrontera Vos mardi prochain ont ciblé avec succès les législateurs des États en exercice à travers le pays, et les républicains en subissent le poids.

Avec plus de la moitié des primaires législatives des États terminées, les titulaires républicains cette année ont perdu près du double du taux moyen de la dernière décennie, selon les données compilées pour l’Associated Press par l’organisation de suivi des élections Ballotpedia. Le taux de perte principal des législateurs des États démocrates est similaire aux élections précédentes.

Les pertes républicaines ont continué d’augmenter mardi, alors que les candidats approuvés par Trump ont évincé les sénateurs d’État sortants de l’Arizona et du Michigan et qu’un challenger conservateur a battu le chef adjoint de la majorité du Sénat du Missouri. Bien qu’il ne soit pas techniquement un titulaire, le président de la Chambre de l’Arizona, Rusty Bowers, a également perdu une candidature au Sénat de l’État après avoir été critiqué pour avoir refusé d’aider les efforts de Trump pour annuler les élections de 2020.

Dans de nombreux cas, les législateurs républicains sont vaincus par des challengers qui se présentent comme plus conservateurs en matière d’intégrité électorale, de politiques transgenres, d’instruction scolaire et d’autres questions brûlantes.

« Nous avons une faction d’extrême droite qui est très insatisfaite de ce qui se passe à gauche. Donc, si vous n’êtes pas un fanatique enragé qui ne fait que taper sur chaque bouton, alors vous allez avoir un problème », a déclaré le représentant de l’État de l’Arkansas, Craig Christiansen, qui a perdu lors d’une primaire républicaine plus tôt cette année.

Bien que Christiansen se considère comme “très conservateur”, il a attiré plusieurs challengers et n’a pas réussi à se qualifier pour un second tour. Cela est venu après qu’il a voté contre le veto du gouverneur républicain Asa Hutchinson sur la législation faisant de l’Arkansas le premier État interdisant les traitements de confirmation du genre pour les moins de 18 ans. Christiansen a déclaré qu’il considérait la législation comme inconstitutionnelle, car il manquait une exception pour les jeunes subissant déjà de tels traitements .

Vos, qui est président de l’Assemblée du Wisconsin depuis 2013, a été vivement critiqué pour ne pas avoir poursuivi une résolution annulant la victoire du démocrate Joe Biden dans l’État. Trump a approuvé son challenger républicain, Adam Steen, affirmant que “Vos a refusé de faire quoi que ce soit pour réparer les torts qui ont été commis” lors des élections de 2020.

Sous la pression de Trump, Vos a engagé l’année dernière l’ancien juge de la Cour suprême de l’État, Michael Gableman, pour enquêter sur les élections. Gableman a déclaré que la décertification de l’élection était “une impossibilité pratique”.

Steen a déclaré qu’il avait décidé de défier Vos parce qu’il n’avait pas réussi à adopter une législation interdisant les urnes de vote par correspondance avant les élections de 2020 et n’avait pas poussé à des conséquences plus sévères pour la fraude électorale, entre autres.

“Le conservatisme dans son ensemble a été léthargique”, a déclaré Steen. “Nous manquons de vision, et je pense que cette vision revient.”

Vos dit que Steen utilise l’hyperbole. Il a déclaré que le gouverneur Tony Evers, un démocrate, constitue le véritable obstacle pour les conservateurs. Evers, par exemple, a opposé son veto à des projets de loi républicains qui auraient rendu plus difficile le vote par correspondance.

“Si nous n’obtenons pas de gouverneur républicain, (Steen) aurait moins de succès que moi”, a déclaré Vos.

Vos est l’un des neuf législateurs du GOP Wisconsin confrontés à des primaires. Bien que les challengers soient confrontés à un combat difficile, ils pourraient pousser encore plus loin la législature déjà conservatrice s’ils remportaient quelques victoires. Cela marquerait un changement significatif dans un État qui joue un rôle crucial dans les élections nationales.

Vingt-sept États avaient tenu des primaires législatives ou des conventions avant mardi. Dans ceux-ci, au moins 110 titulaires républicains et 33 démocrates avaient été vaincus. Le taux de perte républicain de 7,1 % dépasse de loin le taux démocrate de 2,8 %. Il dépasse également de manière significative le taux moyen de 3,6% de pertes républicaines en place au cours de la décennie précédente dans ces États, ainsi que le taux de pertes républicaines de 4,4% dans ces États lors du dernier cycle électoral de redécoupage en 2012.

Les électeurs de l’Idaho ont ouvert la voie en évinçant les titulaires républicains, battant 18 législateurs du GOP – soit 30% de ceux qui ont cherché à être réélus – même en choisissant le gouverneur du GOP Brad Little plutôt qu’un challenger soutenu par Trump qui a affirmé qu’il n’était pas assez conservateur. Les perdants comprenaient trois législateurs représentant le comté de Kootenai dans le nord de l’Idaho, où un comité républicain local a recommandé des challengers conservateurs contre certains titulaires après un long processus de vérification.

“Les gens l’ont en quelque sorte eu, et ils sont prêts à se lever et à voter”, a déclaré Brent Regan, président du Comité central républicain du comté de Kootenai.

Dans l’Iowa, le gouverneur républicain Kim Reynolds a approuvé les principaux opposants à quatre membres du GOP State House qui n’avaient pas soutenu son projet de fournir des bourses financées par les contribuables aux étudiants pour qu’ils fréquentent des écoles privées. Les quatre titulaires ont perdu, y compris le président du comité de l’éducation de la Chambre, Dustin Hite.

Même dans certains États dominés par les démocrates, les électeurs primaires républicains ont évincé des titulaires jugés pas assez conservateurs.

Le représentant de l’État de l’Illinois, David Welter, l’un des neuf législateurs républicains expulsé de la chambre en février pour avoir ignoré les protocoles COVID-19 pour porter des masques, a perdu sa primaire en juin au profit d’un challenger qui a affirmé que Welter n’était pas assez républicain. Challenger Jed Davis a critiqué les votes de Welter pour l’amendement sur l’égalité des droits et un projet de loi sur la construction contenant une hausse de la taxe sur l’essence, entre autres.

Davis a également tourné en dérision les liens de Welter avec le représentant américain Adam Kinzinger de l’Illinois, qui est devenu un paria du GOP après avoir voté pour destituer Trump et participé au panel de la Chambre dirigé par les démocrates enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Welter a déjà travaillé pour la campagne de Kinzinger et a reçu 32 500 $ en contributions depuis 2021 de comités associés à Kinzinger.

“Les gens m’ont considéré comme plus modéré”, a déclaré Welter. “Je vais maintenant être remplacé par quelqu’un qui est vraiment, vraiment loin de l’extrême droite.”

Welter pense que le redécoupage après le recensement de 2020 a également joué un rôle dans sa défaite en déplaçant les électeurs qu’il représentait.

Dans les États où les responsables partisans contrôlaient le redécoupage, comme l’Illinois, les cartes adoptées pour les élections de 2022 contenaient souvent «de plus en plus de gerrymanders partisans extrêmes», selon une analyse récente de politologues et d’experts en données.

Lorsque les circonscriptions législatives penchent plus à droite ou à gauche, les titulaires sont plus susceptibles de faire face à des challengers, et les candidats qui adoptent des positions plus extrêmes sont plus susceptibles de gagner, selon une analyse dans un livre à paraître du politologue Steven Rogers de l’Université Saint Louis.

Les circonscriptions législatives des États du Wisconsin ont connu certaines des plus grandes inclinaisons pro-républicaines parmi tous les États au cours de la dernière décennie et n’ont subi que des changements mineurs avant les élections de cette année.

La plupart des challengers là-bas sont susceptibles de perdre, a déclaré Anthony Chergosky, politologue de l’Université du Wisconsin-La Crosse. Mais ils pourraient encore laisser leur marque en forçant davantage les titulaires à droite pour plaire à la base du GOP qui vote aux primaires.

“Nous vivons actuellement une véritable ruée vers le pouvoir au sein du Parti républicain”, a-t-il déclaré. «Le président Trump montre vraiment ses muscles en dirigeant les militants du parti contre des gens comme Robin Vos. Toute personne en position d’autorité au sein du Parti républicain est une cible.

___

Lieb a rapporté de Jefferson City, Mo.

___

Suivez AP pour une couverture complète des élections de mi-mandat sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections et sur Twitter sur https://twitter.com/ap_politics.

Todd Richmond et David A. Lieb, Associated Press