Les primaires du NH jouent un rôle démesuré dans la détermination de l’avenir du Parti républicain : NPR

basculer la légende Puce Somodevilla/Getty Images

Puce Somodevilla/Getty Images

MANCHESTER, NH – Lorsque les électeurs du New Hampshire se rendront aux urnes mardi, ils ne choisiront pas seulement un candidat.

Leur choix entre l’ancien président Donald Trump et son ancienne ambassadrice à l’ONU, Nikki Haley, enverra également un signal fort sur leurs sentiments sur l’avenir du parti.

Luke Rose, un croupier de casino de 26 ans, jouait au bowling avec des collègues au Yankee Lanes, un bowling du centre-ville de Manchester. Entre les tours, il a décrit sa façon de voir le conflit entre ce qu’il appelle « l’idéalisme MAGA » de Trump et les valeurs conservatrices traditionnelles de Haley.

Il est convaincu que la voie de Trump l’emportera.

“Le message qui sera envoyé [on Tuesday] c’est que Trump a été officiellement choisi. C’est lui”, a prédit Rose. “Et au-delà de cela, nous devons nous préparer, que cela nous plaise ou non, à une Amérique MAGA ou à une Amérique Biden.”



basculer la légende Franco Ordoñez/Radio publique nationale

Franco Ordoñez/Radio publique nationale

Ce resserrement de la course a mis en lumière la crise d’identité au sein du parti républicain et le débat entre populisme et conservatisme de petit gouvernement.

Depuis que Donald Trump a emprunté l’escalator de la Trump Tower, le parti républicain a du mal à comprendre ce qu’il représente.

Les forces les plus établies et anti-Trump au sein du parti réclament depuis longtemps ce choix, a déclaré Alex Conant, qui a contribué à diriger la campagne présidentielle du sénateur Marco Rubio en 2016.

Le choix se situe entre Trump, qui incarne la nouvelle vague de populisme conservateur, et Haley, qui représente davantage l’aile gouvernementale limitée du parti qui soutient également une politique étrangère forte.

Conant reconnaît que le parti s’est déjà éloigné de ses valeurs traditionnelles depuis l’arrivée de Trump.

“Les primaires du New Hampshire sont le dernier obstacle pour Donald Trump pour démontrer que le Parti républicain est désormais un parti populiste”, a déclaré Conant. “Et que le gouvernement limité, les conservateurs traditionnels que Nikki Haley représente Je n’ai aucun pouvoir réel au sein du parti. »



basculer la légende Puce Somodevilla/Getty Images

Puce Somodevilla/Getty Images

La campagne Trump affirme qu’il n’y a jamais eu de doute sur l’identité du parti.

Jason Miller, conseiller principal de la campagne, affirme que Trump a non seulement unifié la base derrière lui, mais qu’il a également réuni une nouvelle coalition d’électeurs et élargi le parti.

“Ce que le président Trump a fait pour montrer que le populisme et la classe ouvrière américaine se rangent désormais du côté du Parti républicain”, a déclaré Miller.

Phil Palker dit qu’il fait partie de ces Américains. L’employé des transports de 59 ans et ancien navigateur de la Garde côtière affirme que Trump a changé le parti et qu’il a évolué avec l’ancien président.

Trump se connecte avec des électeurs comme lui d’une manière qu’aucun autre politicien n’a pu établir auparavant, a déclaré Palker.

“Vous savez, j’étais un républicain plutôt stagnant”, a-t-il déclaré. “Mais depuis que Donald Trump a commencé à se présenter en 2015, je pense que son message révèle qui est le parti…