Les primaires du Delaware décideront de la course au poste de gouverneur et pourraient ouvrir la voie à l’histoire de la Chambre des représentants des États-Unis

DOVER, Del. — Les électeurs du Delaware sont sur le point de décider des candidats pour plusieurs élections politiques, notamment une campagne très surveillée pour le poste de gouverneur et une course potentiellement historique pour la Chambre des représentants des États-Unis.

La course pour la nomination démocrate au poste de gouverneur, qui oppose le lieutenant-gouverneur du Delaware au chef de l’exécutif du comté le plus peuplé de l’État, est la course phare de l’élection primaire de mardi.

Les démocrates votent également dans le cadre d’une élection à la Chambre des représentants américaine, où le candidat favori, s’il est élu, serait la première personne ouvertement transgenre au Congrès. Cela s’ajouterait à une autre course pionnière en novembre, dans laquelle la seule candidate démocrate à un siège ouvert au Sénat américain pourrait devenir l’une des deux seules femmes noires au Sénat l’année prochaine.

Pendant ce temps, le gouverneur démocrate John Carney espère poursuivre sa longue carrière politique en remportant la nomination de son parti à la mairie de Wilmington.

Les bureaux de vote sont ouverts de 7h à 20h

Voici un aperçu plus détaillé de ces courses clés :

La sénatrice Sarah McBride, qui a remporté la primaire démocrate mardi, se rapprocherait un peu plus de devenir la première personne ouvertement transgenre élue au Congrès américain. Le seul siège de la Chambre des représentants du Delaware est laissé vacant par la représentante Lisa Blunt Rochester, qui n’a pas d’adversaire à la primaire alors qu’elle brigue le siège de sénateur laissé vacant par le sénateur démocrate Tom Carper, qui occupait ce siège depuis 2001.

McBride ne doit faire face qu’à une opposition symbolique lors des primaires de la part des hommes d’affaires Earl Cooper et Elias Weir, qui n’ont pas déclaré avoir collecté de fonds pour leur campagne. Cooper est un nouveau venu en politique, tandis que Weir a terminé bon dernier lors des primaires du Congrès de 2016 avec moins de 1 % des voix. McBride, quant à lui, a récolté près de 3 millions de dollars de contributions dans tout le pays.

McBride a obtenu une reconnaissance nationale lors de la Convention nationale démocrate de 2016 en tant que première personne ouvertement transgenre à s’adresser à une convention d’un grand parti aux États-Unis.

Le vainqueur de la primaire de mardi affrontera soit Donyale Hall, une femme d’affaires de Dover et vétéran de l’armée de l’air américaine de l’époque de la guerre du Golfe, soit James Whalen IIII, un policier d’État à la retraite et propriétaire d’une entreprise de construction de Millsboro, qui s’affrontent dans la primaire du Parti républicain. Les démocrates occupent ce siège depuis 2010.

Pendant ce temps, avec une victoire en novembre, Blunt Rochester pourrait devenir l’une des deux seules femmes noires au Sénat l’année prochaine, rejoignant Angela Alsobrooks du Maryland voisin si elle est également victorieuse dans sa campagne.

La lieutenante-gouverneure Bethany Hall-Long, qui occupe des fonctions publiques depuis qu’elle a remporté un siège à la Chambre des représentants de l’État en 2002, espère surmonter un scandale de financement de campagne et succéder à Carney, qui ne peut pas se présenter à nouveau au poste de gouverneur en raison de la limitation des mandats. Hall-Long a été soutenue par Carney et par l’establishment du Parti démocrate du Delaware.

Mais le lieutenant-gouverneur, qui en est à son deuxième mandat, doit faire face à un adversaire de taille : le directeur exécutif du comté de New Castle, Matt Meyer, qui a récolté beaucoup plus de fonds et qui a attiré l’attention à plusieurs reprises sur les violations du financement de campagne de Hall-Long. L’ancien secrétaire d’État à l’environnement, Collin O’Mara, brigue également la nomination démocrate, mais il a été éclipsé par les deux autres candidats.

Le scandale du financement de la campagne de Hall-Long a éclaté en septembre dernier, lorsqu’elle a brusquement reporté un événement de campagne avec Carney, affirmant qu’elle devait s’occuper d’une « affaire personnelle et privée ».

En réalité, sa campagne était en plein désarroi après que les personnes embauchées pour la diriger eurent découvert des anomalies majeures en examinant des années de rapports financiers. Le scandale a conduit à une série de démissions parmi les hauts responsables de la campagne et a incité les responsables électoraux à commander un audit judiciaire. L’audit a révélé que Hall-Long et son mari avaient reçu des paiements totalisant 33 000 $ de plus que ce qu’elle avait prétendument prêté à sa campagne sur plusieurs années – de nombreux prêts n’ayant jamais été déclarés dans un premier temps.

L’enquête a également révélé que le mari de Hall-Long et ancien trésorier de campagne, Dana Long, avait émis 112 chèques à son nom ou à des fins de paiement. Le total des chèques était d’un peu moins de 300 000 $ et aurait dû être déclaré comme des dépenses. Au lieu de cela, 109 d’entre eux n’ont jamais été déclarés dans les rapports financiers initiaux, et les quatre autres, payables à Dana Long, ont été déclarés comme étant faits à quelqu’un d’autre.

Malgré les violations, le procureur général du Delaware et le commissaire aux élections, tous deux démocrates, ont refusé de porter plainte au pénal contre Hall-Long.

La loi interdit à Carney de briguer un troisième mandat de gouverneur, mais il souhaite conserver sa fonction publique en tant que chef de l’exécutif et brigue la nomination démocrate à la mairie de Wilmington, la plus grande ville du Delaware.

Son adversaire est Velda Jones-Potter, une ancienne trésorière de la ville de Wilmington qui a perdu sa candidature à la mairie il y a quatre ans. Potter a occupé le poste de trésorière de l’État du Delaware pendant deux ans après avoir été nommée à ce poste en 2008, mais elle a perdu une élection pour un mandat de quatre ans en tant que trésorière en 2010.

Le vainqueur des primaires de mardi n’aura pas d’adversaire en novembre. Carney a déclaré qu’en tant que maire, il s’appuierait sur les investissements réalisés par son administration à Wilmington, en mettant l’accent sur l’amélioration des écoles publiques, l’expansion du logement abordable et l’aide aux petites entreprises.