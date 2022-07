Les primaires démocrates sont mêlées à un débat sur le soutien à Israël

L’épreuve de force de mardi dans le Maryland n’est que la dernière. La politique de la division israélo-palestinienne a bouleversé les primaires de la Maison démocrate dans le sud du Texas, à Cleveland, en Caroline du Nord, en Illinois, en Californie et en Pennsylvanie. Et pour la primaire d’août du Michigan, l’affilié de l’AIPAC et la Majorité démocrate pour Israël se sont alignés derrière une députée modérée, Haley Stevens, qui est chrétienne, dans sa primaire sortante contre sortante contre un démocrate plus progressiste, Andy Levin, qui est juif. – un rappel que dans le monde politique créé par M. Trump, être juif n’est plus synonyme d’être « pro-israélien ». En effet, la droite israélienne considère actuellement les chrétiens évangéliques comme un allié beaucoup plus grand et plus puissant que les juifs américains.

« Notre objectif est de construire la plus large coalition bipartite pro-israélienne au Congrès, point final », a déclaré M. Dorton.

L’effort, remarquable pour l’AIPAC, qui jusqu’à présent s’est efforcé de maintenir ses interventions politiques sotto voce, a donné lieu à de vives accusations de préjugés ethniques et à une profonde inquiétude quant au fait que, plutôt que de renforcer le soutien du gouvernement israélien au sein du Parti démocrate, les groupes se durcissent position envers Israël et une position franche soutenant l’autonomie palestinienne en un test décisif pour les progressistes.

“Lorsqu’une organisation approuve, c’est essentiellement la version politique de ‘vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous.’ Vous créez un scénario en noir et blanc », a déclaré Julie Rayman, directrice principale de la politique et des affaires politiques au Comité juif américain, qui n’intervient pas dans les courses politiques.

M. Ben-Ami est plus direct.

“Nous voulons économiser de l’espace pour préserver des politiques américaines plus équilibrées, qui repoussent certaines des choses qui se passent sur le terrain en Israël”, a-t-il déclaré, ajoutant : “L’AIPAC essaie de mettre fin à la discussion et imposer un coût politique » à ceux qui s’expriment.

Yousef Munayyer, militant des droits des Palestiniens et chercheur non résident à l’Arab Center de Washington, considère le contretemps comme un signe positif pour sa cause. Pendant des décennies, l’influence de l’AIPAC sur les campagnes a été indirecte. Le groupe n’a pas approuvé ni collecté de fonds pour les candidats, encourageant plutôt ses membres à le faire.