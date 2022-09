CONCORD, NH (AP) – Un général de l’armée à la retraite résolument conservateur se bat pour avoir la chance d’affronter la sénatrice démocrate Maggie Hassan du New Hampshire dans un concours que de nombreux républicains espéraient être parmi leurs meilleures chances de renverser un siège au Sénat cette année.

Mais la perspective que Don Bolduc remporte la primaire du GOP au Sénat mardi a refroidi ces ambitions. Dans un État que le président Joe Biden a porté à plus de 7 points de pourcentage, Bolduc a fait campagne sur une plate-forme qui comprend des mensonges selon lesquels Donald Trump a remporté les élections de 2020 et des théories du complot sur les vaccins.

Cela souligne le sentiment de déception de certains républicains nationaux que le gouverneur Chris Sununu, un modéré relativement populaire qui aurait probablement pu constituer une plus grande menace pour Hassan, a plutôt choisi de se présenter à la réélection. Le GOP est aux prises avec la possibilité de nommer à nouveau un candidat populaire auprès de la base du parti mais qui peine à élargir son soutien avant les élections générales de novembre.

Les électeurs primaires républicains ont également choisi des candidats conservateurs cette année dans des États modérés ou à tendance démocrate, notamment le Massachusetts et le Maryland, mettant potentiellement les courses compétitives hors de portée du parti.

Neil Levesque, directeur du New Hampshire Institute of Politics, a déclaré que Bolduc est un type de candidat qui aurait eu du mal à réussir dans la politique du GOP avant la montée de Trump. Il n’a jamais occupé de poste électif et ne disposait que de 75 000 $ en espèces la semaine dernière. Malgré tout, Bolduc a su percer en se positionnant comme un allié de Trump et de ses mensonges électoraux.

“C’est parce que le thème de sa campagne et de ses messages est très similaire à celui de l’ancien président Trump”, a déclaré Levesque. “Si cela reflète l’ancien président, cela a été efficace.”

Les responsables fédéraux et étatiques et le propre procureur général de Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que l’élection avait été entachée. Les allégations de fraude de l’ancien président ont également été catégoriquement rejetées par les tribunaux, y compris par les juges nommés par Trump.

Connu pour avoir lancé la saison des primaires lors des campagnes présidentielles, le New Hampshire marque plutôt la conclusion du processus de nomination pour les mi-mandats de cette année. Il y a aussi des concours mardi dans le Delaware et le Rhode Island.

Mais la course au Sénat américain dans le New Hampshire est peut-être la plus révélatrice de la direction du GOP. Bolduc est en compétition dans un champ bondé qui comprend Chuck Morse, le président le plus modéré du Sénat de l’État du New Hampshire, qui a été approuvé par Sununu. Le gouverneur a qualifié Morse de “candidat pour battre le sénateur Hassan en novembre et le candidat le sénateur Hassan a le plus peur d’affronter”.

Sununu a une opinion différente de Bolduc, qu’il qualifie de théoricien du complot tout en avertissant que Bolduc pourrait avoir plus de mal à gagner les élections générales.

Bolduc ne semble pas dérangé par les critiques de Sununu. Il a qualifié le gouverneur de “sympathisant communiste chinois”. Bolduc n’a pas été officiellement approuvé par Trump, qui a propulsé de nombreux candidats principaux à la victoire dans des courses clés tout au long de l’été. Mais l’ancien président a qualifié Bolduc de « gars fort ».

Les derniers concours primaires se déroulent à un moment dramatique de la campagne de mi-mandat. Les républicains ont passé une grande partie de l’année à construire leur message de l’année électorale autour de Biden et de sa gestion de l’économie, en particulier la flambée des prix. Mais les démocrates entrent maintenant dans la dernière ligne droite avec un optimisme prudent alors que l’approbation de Biden se stabilise et que l’inflation montre des signes de ralentissement.

La décision de la Cour suprême annulant le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement peut fournir aux démocrates l’énergie dont ils ont besoin pour revenir sur les défaites qui accompagnent historiquement les premiers mi-mandats d’un nouveau président.

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a reconnu le défi le mois dernier, affirmant que son parti pourrait être plus susceptible de mettre fin au contrôle étroit des démocrates sur la Chambre que sur le Sénat. Il a déploré la «qualité des candidats» comme un facteur susceptible d’influencer certains résultats dans sa chambre.

Certains groupes démocrates, quant à eux, ont parrainé des publicités primaires faisant la promotion de Bolduc, prédisant qu’il deviendrait un adversaire plus facile pour Hassan en novembre. Cela est cohérent avec le fait que des organisations alignées sur les démocrates soutiennent des candidats pro-Trump dans des courses clés à travers le pays – une stratégie que certains ont critiquée, arguant qu’elle pourrait se retourner contre eux si ces candidats remportaient leurs élections générales.

Les républicains du New Hampshire et du reste du pays se moquent de l’idée qu’être un loyaliste de Trump – ou non – pourrait être un facteur décisif pour les élections générales, notant que Biden, toujours impopulaire, sera un frein à son parti malgré tout.

Le Parti républicain du New Hampshire a tweeté que Hassan “vote avec Joe Biden 96,4% du temps”.

Bon nombre des mêmes dynamiques tourbillonnant autour de l’ancien président sont à l’œuvre dans le 2e district du Congrès du New Hampshire, où le candidat pro-Trump Bob Burns fait partie de plusieurs républicains en lice pour la nomination du parti pour faire face à la représentante démocrate sortante pour cinq mandats Annie Kuster.

Dans l’autre district du Congrès du New Hampshire, qui englobe Manchester et la partie sud-est de l’État, plusieurs républicains rivalisent pour défier le représentant démocrate Chris Pappas, qui pourrait également faire face à un concours de réélection aux élections générales potentiellement serré – une fois qu’il aura appris qui sera son adversaire. .

Le champ GOP comprend l’ancien diffuseur de télévision Gail Huff Brown, épouse de Scott Brown, ancien sénateur américain du Massachusetts et ambassadeur en Nouvelle-Zélande sous l’administration Trump. Matt Mowers est également en lice, qui a remporté l’investiture républicaine du district au Congrès en 2020 et a été conseiller du département d’État de l’administration Trump.

Mais la candidate la plus proche de Trump est peut-être Karoline Leavitt, qui a travaillé au bureau de presse de sa Maison Blanche et a également fait campagne avec le sénateur républicain du Texas Ted Cruz.

“Sa boussole pointe toujours vers Trump”, a déclaré Dante Scala, professeur de sciences politiques à l’Université du New Hampshire. Il a ajouté, en référence au slogan de la campagne “Make America Great Again” de l’ancien président, “Elle, d’une manière très nette, nette et confiante, dira la chose la plus MAGA qui puisse être dite dans n’importe quelle situation.”

Weissert a rapporté de Washington.

Will Weissert et Holly Ramer, Associated Press