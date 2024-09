Les primaires de l’État du New Hampshire de 2024 auront lieu mardi : voici notre guide des électeurs

Les primaires de l’État du New Hampshire de 2024 approchent à grands pas. De la course au poste de gouverneur aux batailles pour la Chambre des représentants des États-Unis et les représentants de l’État, la côte est sera le théâtre de nombreuses courses disputées, dont les vainqueurs se qualifieront pour l’élection générale.

Voici ce que vous devez savoir.

Quand ont lieu les primaires de l’État du New Hampshire ?

Les primaires d’État auront lieu le mardi 10 septembre.

Comment voter aux primaires

Les résidents du New Hampshire peuvent voter dans leur bureau de vote désigné le jour du scrutin.

Les démocrates et les républicains inscrits doivent voter pour leur parti respectif. primairesLes électeurs non déclarés peuvent choisir un bulletin de vote démocrate ou républicain.

Vous pouvez trouver exemples de bulletins de vote iciet vous pouvez vérifier vos informations d’électeur ici.

Si vous avez au moins 18 ans, êtes citoyen américain et domicilié dans une ville ou un quartier du New Hampshire, vous pouvez vous inscrire pour voter le jour du scrutin à votre bureau de vote. Vous devez remplir un formulaire d’inscription électorale et fournir une preuve d’identité, d’âge, de citoyenneté et d’établissement de domicile. Si vous n’avez pas ces documents avec vous le jour du scrutin, vous pouvez prouver ces qualifications en remplissant une déclaration sous serment.

Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez également voter par vote par correspondance.

Voici un guide.

Les primaires de l’État du New Hampshire auront lieu le mardi 10 septembre 2024.

Élections primaires à la Chambre des représentants des États-Unis dans le New Hampshire

Premier district du Congrès

La primaire républicaine pour le premier district du Congrès du New Hampshire comprend sept candidats : Russell Prescott, Joe Kelly Lavasseur, Chris Bright, Walter McFarlane, Hollie Noveletsky, Andy Martin et Max Abramson.

Le vainqueur affrontera le représentant sortant Chris Pappas.

Deuxième district du Congrès

Maggie Goodlander et Colin Van Ostern sont en lice pour la nomination démocrate pour le deuxième district du Congrès du New Hampshire.

Il y a 13 candidats du côté républicain : Tom Alciere, Gerard Beloin, Michael Anthony Callis, Randall Clark, Casey Crane, Robert D’Arcy, Bill Hamlen, William Harvey, Vikram Mansaramani, Jay Mercer, Jason Riddle, Lily Tang Williams et Paul Wagner.

Les candidats démocrates et républicains au poste de gouverneur du New Hampshire

Il y a une élection primaire disputée tant chez les républicains que chez les démocrates pour le poste de gouverneur.

Lors des primaires républicaines, Kelly Ayotte et Chuck Morse mènent un groupe très dense qui comprend Shaun Fife, Robert Wayne McClory, Richard A. McMenamon II et Frank Negus Staples.

Celui qui gagne devra faire face soit Joyce Craig et Cinde Warmingtonou Jon Kiper, tous trois candidats à la primaire démocrate, en novembre.

Conseil exécutif du New Hampshire

La primaire républicaine pour le district exécutif 4, qui comprend Lee et Barrington, compte six candidats : Terese Bastarache, Robert Burns, John Reagan, John Stephen, Ryan Terrell et Ross Terrio. Le vainqueur affrontera le démocrate Jim O’Connell lors de l’élection générale.

Course contestée au Sénat de l’État du New Hampshire dans la région de Seacoast

Bill Gannon et Emily Phillips s’affrontent lors des primaires républicaines pour le district sénatorial 23, qui représente Brentwood, Chester, Danville, East Kingston, Epping, Fremont, Kensington, Kingston, Newton, Sandown, Seabrook et South Hampton. Le vainqueur affrontera la démocrate Brenda Oldak lors des élections de novembre dans un district à forte majorité républicaine.

Des élections contestées à la Chambre des représentants du New Hampshire dans la région de Seacoast

Il y a plusieurs primaires contestées pour les élections représentatives des États.

Dans le district 6 du comté de Rockingham (Brentwood), Allen Cook et Thaddeus Paul Riley s’affrontent lors de la primaire républicaine pour savoir qui affrontera le représentant démocrate sortant Eric Turer en novembre.

Dans le district 32 du comté de Rockingham (Brentwood, Danville, Fremont), les républicains Melissa Litchfield et Scott Wallace sont en compétition pour la nomination face à la démocrate Diana West.

Dans District 10 du comté de Rockingham (Newfields, Newmarket), les démocrates Michael Cahill, Ellen Read, Lela Porter Love et Toni Weinstein briguent trois sièges. Ceux qui se qualifieront pour les primaires seront représentés par une candidate républicaine, Jeanene Cooper.

Dans le district 11 du comté de Rockingham (Exeter), Linda Haskins, Julie Gilman, Gaby Grossman, Mark Paige et Katrina Heinrich se présentent pour quatre sièges à la primaire démocrate. Les vainqueurs affronteront les républicains Robert Goeman, Brian Griset et William Smith.

Dans le district 29 du comté de Rockingham (Hampton), la primaire républicaine met en vedette Nicholas Bridle, David Hagen, Ken Sheffert, Bruce Theriault et George Attar. Les quatre candidats qui recueilleront le plus de voix seront en compétition contre Chris Muns, Mike Edgar, Alan Scott Blair et Erica de Vries lors de l’élection générale.

Dans le district 40 du comté de Rockingham (Hampton, Seabrook), Linda McGrath et Richard Sawyer s’affrontent lors des primaires républicaines. Celui qui sortira vainqueur se présentera contre le démocrate John Patrick Carty lors des élections générales.

Dans le district 30 du comté de Rockingham (Seabrook), les républicains William Fowler, Jason Janvrin, Aboul Khan et Matt Sabourin briguent deux sièges. Les vainqueurs affronteront les démocrates Bob Albright et Justin Gregory Packard en novembre.

Dans District 10 du comté de Strafford (Durham), Timothy Horrigan, Loren Selig, Marjorie Smith, Wayne Burton et Gale Bailey briguent quatre sièges. Aucun républicain ne se présente, les quatre vainqueurs n’auront donc aucun adversaire en novembre.

Dans District 11 du comté de Strafford (Dover Ward 4, Madbury, Lee), les démocrates Erik Johnson, Thomas Southworth et Janet Wall se présentent pour trois sièges à la primaire. Il ne s’agit plus d’une primaire disputée après que le quatrième candidat Andrew Kennedy a suspendu sa campagne, mais il apparaîtra toujours sur le bulletin de vote en raison de son retrait tardif. Ils affronteront les républicains Joe Bazo, Denis Grenier et Bill Taylor lors de l’élection générale de novembre.

Dans District 15 du comté de Strafford (Dover Ward 2), Alice Wade et Lucas Veitch sont en lice pour la nomination démocrate. Le vainqueur devra affronter le républicain Keith Mistretta.

Dans District 19 du comté de Strafford (Rochester Wards 1, 2, 3, 4, 6), Daniel Fitzpatrick, John Larochelle, Melena Lugo et Seph Warren sont en compétition dans la primaire démocrate. Les trois candidats qui se qualifieront pour la primaire de novembre affronteront les républicains Kelley Potenza, David Walker et Jenny Wilson.

Shérif du comté de Strafford

Trois démocrates en quête de devenir le prochain Shérif du comté de Strafford Les deux candidats sont en compétition lors des primaires : Steven Bourque, Tracy Hayes et Kathryn Mone. Les électeurs décideront qui sera en lice en novembre face au républicain Scott Tingle.

