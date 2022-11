Les prières continuent, parfois à l’abri des regards, dans le football préparatoire

WEST BLOOMFIELD TOWNSHIP, Michigan (AP) – Entouré d’une flopée de joueurs avec leurs bras drapés sur les épaules, l’entraîneur adjoint de West Bloomfield High School, Justin Ibe, a incliné la tête et a dirigé une prière chrétienne avant un récent match du vendredi soir.

À quarante mètres de la ligne de touche, trois jeunes hommes musulmans passaient un moment tranquille.

“Ameen”, ont tranquillement dit les joueurs, en utilisant le mot arabe pour amen.

Partout en Amérique, la plupart des saisons de football des lycées tirent à leur fin. Des milliers de matchs, les premiers depuis que la Cour suprême a décidé en juin qu’il était acceptable pour un entraîneur d’une école publique près de Seattle de prier sur le terrain. La décision a suscité des spéculations selon lesquelles la prière deviendrait une partie encore plus importante du tissu des jours de match, bien que cela ne semble pas être le cas.

Fouad Zaban, l’entraîneur-chef de Fordson High à Dearborn, appelle la région située juste à l’extérieur de Detroit le “Moyen-Orient de l’Amérique” et abrite en effet des milliers de personnes d’origine arabe. Après la décision du tribunal, a déclaré Zaban, il a été inondé de demandes d’utilisation de sa plate-forme et de son droit constitutionnel de prier publiquement. Après y avoir réfléchi, il a choisi de garder les prières de son équipe à huis clos pour éviter les moqueries anti-islamiques potentielles des fans d’autres communautés.

“C’était une crainte qu’ils aient des réactions négatives”, a déclaré Zaban.

Avec les guerres culturelles du pays qui se répandent dans l’éducation, il est difficile d’avoir des moments propices à l’apprentissage sur les grandes nouvelles – comme une décision de justice établissant un précédent – ​​et des entraîneurs tels que Zaban préfèrent botter que prier publiquement.

“C’est plus difficile, que vous soyez entraîneur, bibliothécaire, enseignant ou conseiller”, a déclaré Lara Schwartz, professeur à l’université américaine dont les spécialités incluent le discours sur le campus et le droit constitutionnel. «Il existe des groupes d’activistes ciblant les livres et les idées, affirmant que vous pouvez perdre votre licence si vous avez ces conversations. Pour moi, c’est une menace pour les gens qui ont un bon dialogue constructif dans les salles de classe ou avec les entraîneurs.

Au Michigan, certaines équipes avec plusieurs religions représentées sur leurs listes ont trouvé des moyens pour tous ceux qui souhaitent participer de le faire s’ils le souhaitent.

“Nous ne forçons personne à le faire”, a déclaré Ibe, l’entraîneur de la ligne défensive de West Bloomfield. “Nous prenons juste ce moment pour vraiment nous réunir et rendre gloire à Dieu à ce moment-là.”

Au lycée Crestwood de Dearborn Heights, où la majeure partie de l’équipe de football est musulmane, toute l’équipe se réunit avant les entraînements et les matchs pour prier sur un genou. Premièrement, la plupart des joueurs récitent Al-Fatiha. Ensuite, un joueur dit une prière chrétienne au groupe attentif.

“Entre ces deux prières, elles sont à peu près toutes les mêmes”, a déclaré Adam Berry, senior et capitaine d’équipe. “Demander à Dieu de nous protéger, demander à Dieu de nous pardonner et demander à Dieu de nous aider dans notre jeu.”

Selon un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, une majorité d’Américains pensent qu’un entraîneur dirigeant une équipe en prière (60%), un joueur dirigeant une équipe en prière (64%) et un entraîneur priant sur le terrain sans demander à l’équipe de participer (71%) devraient tous être autorisés dans les sports publics du secondaire.

Pourtant, l’équipe joue la sécurité à Fordson High, où les entraîneurs nettoient les vestiaires et laissent les joueurs prier s’ils le souhaitent.

“Personne ne peut jamais dire que nous y avons été impliqués”, a déclaré Zaban, ajoutant qu’il voulait juste entraîner au lieu d’attirer l’attention.

Hassan Shinawah, senior et capitaine d’équipe chez Fordson, a déclaré que les joueurs étaient favorables au maintien de leurs prières dans les vestiaires et à l’écart du public.

“Nous ne savons pas si les gens sont à l’aise”, a-t-il déclaré. « Nous ne savons pas quelles sont leurs opinions à ce sujet. Nous ne voulons tout simplement pas de conflit avec qui que ce soit d’autre.

Dans le Sud, au moins trois lycées, deux en Alabama et un autre en Caroline du Nord, ont reçu ces derniers mois des courriers de la Freedom From Religion Foundation. L’organisation à but non lucratif qui défend les athées et les agnostiques a déclaré avoir déposé des plaintes concernant la promotion de la religion autour des matchs de football. Les responsables du comté de Jefferson (Alabama) ont été invités à “s’assurer que ses écoles ne programment plus de prières lors d’événements parrainés par l’école, y compris les matchs de football”.

L’Associated Press a laissé plusieurs messages aux directeurs sportifs et aux directeurs des écoles de Caroline du Nord et d’Alabama qui n’ont pas été renvoyés.

En dehors de Detroit, les entraîneurs ont donné du temps et de l’espace à leurs joueurs pour prier, montrant aux adolescents que des accommodements peuvent être faits pour différentes confessions ainsi que le droit de refuser.

À West Bloomfield High, un entraîneur de football adjoint a une fois parcouru des kilomètres avec un joueur juif – dont la foi ne lui permettrait pas de monter dans une voiture un jour particulier – pour s’assurer qu’il arriverait à son hôtel après un match sur la route. La nature unique d’avoir des chrétiens, des musulmans et des juifs jouant dans la même équipe n’a pas échappé à l’un des joueurs qui participe à une prière islamique d’avant-match.

“Certaines autres équipes n’ont probablement pas la même chose”, a déclaré Mohamed Menisy, un plaqueur offensif junior de 16 ans. « Nous sommes une équipe, une famille. Nous nous respectons juste les uns les autres.

