Les prévisions pour la Nouvelle-Angleterre annoncent des pluies constantes et des températures plus fraîches

Cependant, un surveillance des inondations côtières Un avis de crue a été émis pour Boston pour vendredi jusqu’à 18 heures en raison de certaines des marées hautes les plus fortes de l’année – également appelées « marées royales » – et de vents violents poussant vers la côte. Les marées royales se produisent trois à quatre fois par an et sont généralement de 30 à 60 cm plus hautes que les marées moyennes. Vendredi, les zones basses, comme le port de Boston, pourraient connaître des inondations avec les marées royales arrivant à 1 h 06 et 13 h 27 et surtout avec des vents offshore allant jusqu’à 48 km/h poussant contre la côte.

La surveillance des inondations est en vigueur de 11 h à 18 h.

Les marées géantes, qui inondent souvent le port avec des marées de 3,6 mètres, se produisent lorsque la Terre, la Lune et le Soleil s’alignent d’une manière qui augmente l’attraction gravitationnelle sur les océans, élevant le niveau de l’eau de plusieurs mètres au-dessus de la normale. Ce terme non scientifique peut également désigner des marées extrêmement basses.

Pour le reste de la journée, attendez-vous à des averses éparses qui continueront de tomber dans le sud-est du Massachusetts jusqu’à la nuit. Si vous êtes au nord de Mass Pike et à l’ouest de l’I-95, vous devriez rester au sec aujourd’hui car une haute pression tenace persiste.

Une dépression côtière apportera des averses dans la région tout au long de la journée d’aujourd’hui. Quelques périodes de pluie plus fortes sont attendues près du Cap. Boston Globe

Il devrait y avoir une baisse rapide des précipitations au nord et à l’ouest de Boston alors que les deux masses d’air se bousculent pour se positionner, mais en fin de compte, Boston pourrait rester au sec ou être frappée par une ou deux averses pour atteindre un quart de pouce de pluie, avec le Cap et les îles dépassant un pouce d’ici ce soir.

Les précipitations pourraient atteindre et dépasser 2,5 cm aujourd’hui sur le Cap. Boston pourrait en recevoir environ 0,6 cm. Boston Globe

Les températures d’aujourd’hui devraient également être affectées. Avec un ciel nuageux, des pluies éparses et une brise du nord-est pouvant atteindre 16 km/h, les températures maximales à Boston n’atteindront pas tout à fait 21 °C, tandis qu’une grande partie du sud-est de la Nouvelle-Angleterre stagnera autour de 15 °C.

Les températures maximales auront probablement du mal à atteindre 70 degrés dans les régions orientales du sud de la Nouvelle-Angleterre. Boston Globe

Vous remarquerez peut-être une brise agréable sur le chemin du retour de la ville : certaines rafales de vent peuvent atteindre 15 à 20 miles par heure.

La dépression au large apportera des vents violents dans la région plus tard dans la journée, le Cap connaissant des rafales de plus de 20 milles à l’heure. Boston Globe

Les vents soufflant du large augmenteront les courants d’arrachement tout au long de la journée. Avis de courants de retour sont en place pendant une grande partie de la journée à la frontière du Massachusetts et du New Hampshire, autour du Cap et jusqu’à la côte de Rhode Island.

Finalement, le système de haute pression qui protège la partie nord de la région se renforcera suffisamment pour repousser la dépression plus à l’est et ramener des conditions sèches ce week-end. Cependant, cela pourrait prendre jusqu’à tard samedi pour se produire. Pour l’instant, attendez-vous à des averses éparses vendredi et samedi matin.

La panne du jeudi

Sud de la Nouvelle-Angleterre : Juste à la limite des deux frontières. De légères averses seront possibles à mesure que vous vous rapprocherez du Cap. Sinon, le ciel sera partiellement ou presque entièrement nuageux par moments. Les températures resteront fraîches et n’atteindront que le milieu ou le haut des 60 degrés. Des averses éparses persisteront jusqu’en soirée avec une brise en rafales atteignant parfois 10 à 15 mph.

Ouest du Massachusetts : Une grande partie de la région à l’ouest de Worcester pourrait rester sèche avec du soleil se mêlant à un ciel généralement nuageux. Les températures devraient atteindre les 21 °C. Légère brise jusqu’à 16 km/h.

Cap et îles : Il y a de fortes chances que des averses tombent aujourd’hui. Certaines averses peuvent produire de brèves averses, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter d’inondations. On s’attend à quelques zones où les précipitations totales dépassent un pouce. Attendez-vous également à des conditions venteuses avec des vitesses de vent de terre de 15 mph et des rafales allant jusqu’à 20 et 25 mph. Des précipitations pourraient survenir plus tard dans la soirée.

Nord de la Nouvelle-Angleterre : La haute pression empêchera la pluie de progresser trop loin dans la partie nord de la région, n’apportant que quelques averses isolées dans la région. En dehors de cela, le ciel sera partiellement ou principalement ensoleillé à mesure que vous irez vers le nord, avec des températures atteignant probablement le milieu ou le haut des 21°C avec quelques relevés de 27°C parsemés.

Les températures dans le sud de la Nouvelle-Angleterre stagneront autour de 60 degrés, en particulier vers le sud-est, y compris à Boston. Boston Globe

Vous pouvez contacter Ken Mahan à l’adresse [email protected]. Suivez-le sur Instagram @kenmahantheweatherman.