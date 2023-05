Les prévisions pluvieuses offrent l’espoir de maîtriser les incendies de forêt en Alberta

Les conditions chaudes et sèches mettent les pompiers de l’Alberta au défi ce week-end, mais les responsables affirment que les prévisions pour les prochains jours offrent un peu d’espoir.

Dans une mise à jour du samedi après-midi, Christie Tucker, responsable de l’unité d’information sur les incendies d’Alberta Wildfire, a déclaré qu’elle prévoyait quelques jours de températures plus fraîches et de précipitations.

La carte des feux de forêt de l’agence montre une dispersion des zones à travers la province en rouge et rose, ce qui indique un danger d’incendie extrême.

« Nous aimerions une belle pluie régulière pendant quelques jours », a déclaré Tucker. « Cela nous aiderait beaucoup – quelque chose qui s’infiltrerait dans le sol de la forêt. »

Ce changement des conditions météorologiques aidera les pompiers et aidera l’agence à déployer ses ressources, a déclaré Tucker.

Une interdiction de faire des feux et une restriction concernant les véhicules hors route sont actuellement en vigueur dans toute la zone de protection forestière de la province.

Une dizaine de parcs et aires de loisirs ont été fermés, et plusieurs autres sites sont surveillés de près. La liste des fermetures continuera d’être mise à jour en ligne.

Dans le même temps, une épaisse fumée de feu de forêt s’est installée sur une grande partie de l’Alberta, provoquant une déclaration spéciale sur la qualité de l’air dans la majeure partie de la province qui conseille aux gens d’éviter d’être à l’extérieur en raison des risques pour la santé de la fumée. Samedi après-midi, la cote air santé (CAS) d’Environnement et Changement climatique Canada a indiqué que la qualité de l’air d’Edmonton présentait un risque de 10+ ou très élevé.

Tucker a déclaré qu’il y avait actuellement 91 incendies de forêt dans la zone de protection forestière de l’Alberta, et 25 d’entre eux sont hors de contrôle.

Elle a également souligné à quel point la saison des feux de forêt de cette année a été grave, avec 842 000 hectares brûlés jusqu’à présent.

« L’année dernière, ce jour-là, nous [had] brûlé seulement 459 hectares. Pas 459 000 – 459 », a déclaré Tucker.

« Donc, le total de cette année est près de 2 000 fois celui de l’année dernière. »

La fumée recouvre la rivière Saskatchewan Nord à Edmonton le 20 mai 2023. (Paige Parsons/CBC)

Josee St-Onge, agente d’information sur les feux de forêt en Alberta, a déclaré dans une entrevue avec CBC samedi matin que les équipes de pompiers poursuivaient leur travail.

« De bons progrès sur bon nombre de ces incendies de forêt, la construction de lignes de confinement et de gardes-feu autour des communautés, mais nous nous attendons à une autre journée difficile aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

« Ce sera certainement long. Les incendies de cette taille brûlent très intensément. »

Environnement et Changement climatique Canada prévoit des précipitations pour le début de la semaine prochaine. avec des températures descendant jusqu’à 20°C environ.

Ce week-end, les températures restent 10 C au-dessus de la saison.

Bien qu’un bref répit dans les conditions météorologiques soit utile, St-Onge a déclaré qu’il faudrait une réponse prolongée pour maîtriser la situation actuelle des incendies de forêt.

« Il y a certainement beaucoup de travail à faire. Nous ne sommes qu’à la mi-mai et une saison des feux de forêt se déroule généralement [until] octobre », a-t-elle déclaré.

« C’est donc définitivement une situation critique là-bas. »

Dans le cadre de la déclaration spéciale sur la qualité de l’air, Environnement et Changement climatique Canada indique que les personnes atteintes de maladies pulmonaires ou cardiaques, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur sont plus à risque de subir des effets sur la santé causés par la fumée des feux de forêt.

L’agence conseille aux gens de porter un masque de type respirateur bien ajusté s’ils doivent sortir pour éviter d’inhaler de fines particules dans la fumée.

Les ordonnances d’évacuation en raison d’incendies de forêt demeurent en vigueur pour environ 17 collectivités du centre et du nord de l’Alberta. Près de 10 700 personnes attendent le feu vert pour rentrer chez elles, ont annoncé samedi des responsables provinciaux.

REGARDER | Les résidents de Fox Creek parlent d’un afflux de soutien communautaire dans un contexte d’incertitude

Des incendies extrêmement actifs menacent Fox Creek, en Alberta. Les résidents de Fox Creek, en Alberta, ont été évacués de leurs maisons il y a deux semaines, mais les incendies qui font rage à la périphérie de la ville sont désormais une priorité absolue pour les pompiers.

La situation a été éprouvante pour les résidents de Fox Creek, Dwight Struab, sa fille Cheyenne Straub et leurs deux chiens. Ils ont dû évacuer et séjournent dans un motel à Whitecourt, en Alberta, depuis deux semaines.

« Il y a eu beaucoup d’aide de la communauté et tout le monde nous a vraiment soutenus », a déclaré Dwight Struab.

« Ils sont allés bien au-delà de l’appel du devoir pour nous. »

Le chef des pompiers de Fox Creek, Brian Davidson, a déclaré samedi qu’il avait hâte de ramener les gens chez eux – il fait partie des habitants de la ville qui ont été déplacés. Mais il doit d’abord s’assurer que les conditions sont suffisamment sûres.

Le chef des pompiers de Fox Creek, Brian Davidson, a déclaré que le feu de forêt qui menace actuellement la ville est « de loin le plus gros » incendie auquel il ait jamais été confronté. (Martin Trainor/CBC)

« J’espère qu’avec le changement, nous aurons des précipitations et d’ici lundi, si tout se passe bien, nous pourrons commencer à ramener les gens », a-t-il déclaré.

« Nous voulons nous assurer que nous avons cette humidité dans le sol avec précision. Je veux pouvoir la voir avant de commencer à prendre des décisions pour la rentrée. »

Jusqu’à présent, environ 275 structures ont été endommagées par des incendies de forêt à Fox Lake, dans l’établissement métis d’East Prairie, à Drayton Valley et dans d’autres communautés.

Depuis samedi, plus de 1 700 pompiers albertains travaillent sur le terrain et plus de 1 100 personnes supplémentaires ont été amenées pour aider d’ailleurs au Canada et aux États-Unis.