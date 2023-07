Les prévisions météorologiques ont un moment d’IA

L’arrivée de la Big Tech sur la scène météorologique n’est pas purement basée sur la curiosité scientifiqueestime Oliver Fuhrer, chef du département de prévision numérique de MétéoSuisse, l’Office fédéral de météorologie et de climatologie.

Nos économies sont de plus en plus dépendantes des conditions météorologiques, en particulier avec l’essor des énergies renouvelables, explique Fuhrer. Les activités des entreprises technologiques sont également liées à la météo, ajoute-t-il, soulignant tout, de la logistique au nombre de requêtes de recherche de crème glacée.

Le domaine des prévisions météorologiques pourrait gagner beaucoup de l’ajout de l’IA. Les pays suivent et enregistrent les données météorologiques, ce qui signifie qu’il existe de nombreuses données accessibles au public à utiliser dans la formation des modèles d’IA. Combinée à l’expertise humaine, l’IA pourrait aider à accélérer un processus laborieux. La suite n’est pas claire, mais les perspectives sont passionnantes. « Une partie consiste également à explorer l’espace et à déterminer quels pourraient être les services ou les modèles commerciaux potentiels », déclare Fuhrer.

Apprentissage plus approfondi

Les outils de détection de texte AI sont vraiment faciles à tromper

Quelques semaines après le lancement de ChatGPT, on craignait que les étudiants utilisent le chatbot pour rédiger des essais passables en quelques secondes. En réponse à ces craintes, les startups ont commencé à fabriquer des produits qui promettent de repérer si le texte est écrit par un humain ou une machine. Il s’avère qu’il est relativement simple de tromper ces outils et d’éviter la détection.

Alerte à l’huile de serpent : J’ai écrit sur la difficulté, voire l’impossibilité, de détecter le texte généré par l’IA. Comme le rapporte mon collègue Rhiannon Williams, de nouvelles recherches ont révélé que la plupart des outils qui prétendent pouvoir repérer ce type de texte fonctionnent mal. Les chercheurs ont testé 14 outils de détection et ont constaté que s’ils étaient bons pour repérer le texte écrit par l’homme (avec une précision de 96 % en moyenne), cela tombait à 74 % pour le texte généré par l’IA, et encore plus bas, à 42 %, lorsque ce texte avait été légèrement modifié. En savoir plus.

Bits et octets

Les entreprises d’IA font face à un déluge de poursuites judiciaires pour confidentialité et droit d’auteur

Ce que l’Amérique manque dans la réglementation de l’IA, elle le compense par des poursuites de plusieurs millions de dollars. Fin juin, un cabinet d’avocats californien a lancé un recours collectif contre OpenAI, affirmant que l’entreprise avait violé la vie privée de millions de personnes en récupérant des données sur Internet pour former son modèle. Maintenant, l’actrice et comédienne Sarah Silverman poursuit OpenAI et Meta pour avoir intégré son travail protégé par le droit d’auteur dans leurs modèles d’IA. Ces affaires, ainsi que les poursuites en matière de droit d’auteur intentées par des artistes, pourraient créer un précédent important pour la manière dont l’IA est développée aux États-Unis.

OpenAI a introduit un nouveau concept : le « superalignement »

C’est un oiseau… C’est un avion… C’est du superalignement ! OpenAI rassemble une équipe de chercheurs pour travailler sur « l’alignement des superintelligences ». Cela signifie qu’ils se concentreront sur la résolution des défis techniques qui seraient impliqués dans le contrôle des systèmes d’IA qui sont plus intelligents que les humains.