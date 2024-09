Les prévisions météorologiques fraîches offrent de l’espoir dans la lutte contre l’incendie intense dans le sud de la Californie

MOUNTAIN HOME VILLAGE, Californie — Plusieurs jours de températures à trois chiffres ont attisé un incendie de forêt dans le sud de la Californie qui a brûlé si fort qu’il a créé ses propres systèmes météorologiques de type orageux, mais les pompiers espèrent prendre le dessus alors que le temps plus frais devrait s’installer dans la région après mardi.

L’incendie de la ligne a forcé au moins 6 000 personnes à quitter la ville. évacuer et a menacé des milliers de maisons et de structures commerciales alors qu’il brûle le long de la lisière de la forêt nationale de San Bernardino, à environ 105 kilomètres à l’est de Los Angeles.

Les pompiers ont travaillé sur un terrain escarpé et dans des conditions difficiles à des températures supérieures à 100 degrés (37,7 degrés Celsius), limitant leur capacité à contrôler l’incendie, qui a créé le type de nuages ​​​​pouvant engendrer des rafales de vent et des éclairs.

« Nous sommes confrontés à des températures à trois chiffres et à des zones escarpées difficiles d’accès où il n’y a pas eu d’incendie depuis des décennies, ou dans l’histoire enregistrée, donc toute cette végétation a conduit à des charges de combustible importantes », a déclaré Rick Carhart, porte-parole de Cal Fire.

Responsables des services d’incendie de l’État a déclaré que trois pompiers ont été blessés depuis que l’incendie a été signalé jeudi.

Un avertissement de chaleur excessive émis pour la région de Los Angeles expirera mardi soir avant de laisser place à des températures maximales plus fraîches.

Lundi soir, l’incendie avait ravagé environ 96 kilomètres carrés d’herbe et de broussailles et recouvert la zone d’un épais nuage de fumée noire. Il était contenu à 5 %.

L’incendie est l’un des nombreux feux de forêt qui font rage dans l’Ouest, notamment dans l’Idaho, l’Oregon et le Nevada, où environ 20 000 personnes ont dû fuir un incendie à l’extérieur de Reno.

Le Line Fire est l’un des plus dangereux parmi tant d’autres en Californie, notamment celui au nord de San Francisco qui a détruit plus de deux douzaines de maisons et un autre qui s’est déclaré dans le comté d’Orange au sud-est de Los Angeles.

Stephen Richardson, dont la cabane en bois des années 1930 dans la communauté non constituée en société de Mountain Home Village se trouve sur le chemin de l’incendie de la ligne, a déclaré lundi qu’il avait installé un revêtement plus résistant au feu sur la structure et qu’il avait coupé certaines branches de celle-ci.

« C’est à peu près tout ce que je peux faire, à part me tenir debout sur le toit avec mon tuyau d’arrosage, mais ce n’est pas dans mes plans », a déclaré Richardson.

Les habitants des communautés montagneuses du sud de la Californie, comme Richardson, se demandent s’ils doivent rester et protéger leurs maisons ou partir. Richardson, professeur de mathématiques et de physique au Platt College, a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer ses étudiants en ligne avant de décider s’il devait quitter la communauté où il est né et a grandi.

« Si nous voyons des flammes et que l’air devient mauvais, nous allons probablement descendre », a-t-il déclaré.

Mara Rodriguez, porte-parole du département du shérif du comté de San Bernardino, qui émet les ordres d’évacuation, a déclaré que près de 5 000 maisons étaient soumises aux ordres existants et que près de 17 000 autres étaient soumises à des avertissements d’évacuation.

Des évacuations ont été ordonnées samedi soir pour Running Springs, Arrowbear Lake, les zones à l’est de l’autoroute 330 et d’autres régions.

Steven Michael King, un habitant de Running Springs, a déclaré qu’il avait prévu de rester pour combattre l’incendie et aider ses voisins jusqu’à dimanche matin, lorsque l’incendie s’est intensifié. Il avait préparé sa maison pour éviter les dégâts causés par l’incendie, mais a décidé de partir par crainte que la fumée ne l’empêche de trouver une issue plus tard.

La zone touchée se situe à proximité de petites villes de montagne dans la forêt nationale de San Bernardino, où les habitants de Californie du Sud skient en hiver et font du VTT en été. Running Springs se trouve sur la route menant à la station de ski populaire de Big Bear.

Pendant ce temps, les pompiers ont utilisé des bulldozers, des hélicoptères et des avions lundi pour maîtriser un autre incendie qui s’est rapidement propagé près d’un aéroport d’avions télécommandés dans le comté d’Orange. L’incendie s’est propagé sur environ 8 kilomètres carrés en quelques heures seulement.

Un autre incendie s’est déclaré dans la forêt nationale d’Angeles, dans le sud de la Californie, au nord de la ville de Glendora, dans le comté de Los Angeles. Il s’étendait sur environ 5 kilomètres carrés et était contenu à 0% lundi soir.

Le département du shérif du comté de Los Angeles a ordonné aux visiteurs d’un camping et aux résidents d’une communauté riveraine adjacente d’évacuer, a déclaré le service forestier américain.

Dans le nord de la Californie, un incendie de moins de 2,6 km² a commencé dimanche et a brûlé au moins 30 maisons et bâtiments commerciaux et détruit 40 à 50 véhicules à Clearlake City, à 117 km au nord de San Francisco, ont indiqué les autorités. Environ 4 000 personnes ont été forcées d’évacuer les lieux à cause de l’incendie de Boyles, qui était contenu à environ 40 % lundi après-midi.

Au Nevada, l’incendie non maîtrisé de Davis, qui brûle à environ 32,2 kilomètres de Reno, s’est étendu à environ 26 kilomètres carrés après s’être déclenché dimanche après-midi. Il a pris naissance dans le parc régional de Davis Creek, dans la vallée de Washoe, et brûlait dans des forêts denses et des broussailles, ont indiqué les pompiers.

Une déclaration d’urgence émise pour le comté de Washoe par le gouverneur Joe Lombardo dimanche a indiqué qu’environ 20 000 personnes ont été évacuées des quartiers, des entreprises, des parcs et des terrains de camping. Certaines parties du sud de Reno sont restées sous avis d’évacuation lundi et certaines maisons, entreprises et feux de circulation de la région étaient privés d’électricité.

Dans l’Idaho, les responsables de la lutte contre les incendies se préparaient à une journée chargée, avec des conditions chaudes, sèches et venteuses, et des conditions encore plus difficiles mardi. Les incendies de Boulder et de Lava font rage dans l’ouest de l’Idaho.

Dans le centre de l’Oregon, les pompiers ont dû faire face à un certain nombre d’incendies qui ont déclenché des avertissements d’évacuation, dont un à l’ouest du mont Bachelor, dans la forêt nationale de Deschutes.