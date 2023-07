Les prévisions météorologiques de l’IA, et Threads est en plein essor

La grande histoire

Le chemin de la Chine vers la modernisation a, pendant des siècles, traversé ma ville natale

juin 2021

Pendant des générations, les politiciens et les intellectuels ont cherché des moyens de construire une Chine forte. Certains outils et idées importés de l’Occident. D’autres sont partis pour une meilleure éducation, mais la patrie a toujours fait signe.

Yangyang Cheng, physicien des particules à la faculté de droit de Yale, est le produit de leur héritage complexe. Elle a grandi à Hefei, alors une humble ville de taille moyenne du centre-est de la Chine, qui est maintenant une métropole naissante avec de nouveaux centres de recherche, des usines de fabrication et des startups technologiques.

Pour deux des fils les plus fiers de la ville, nés à un siècle d’intervalle, une patrie forte armée de science et de technologie était l’aspiration de toute une vie. Cheng a grandi avec leurs histoires. Ils lui apprennent les forces qui ont propulsé la montée de la Chine et la façon dont des vies peuvent être comprimées par les pressions géopolitiques. Lire l’histoire complète.

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ? Écrivez-moi ou tweetez-les moi.)

+ Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour n’est pas seulement possible, cela peut même être amusant.

+ J’aimerais être ce pigeon.

+ Si vous êtes un amoureux des livres, réservez-vous pour le prochain voyage disponible à Washington DC.

+ Pensez au-delà de Coachella – il existe de nombreux festivals de musique de niche pour tous les goûts.

+ L’art vidéo est-il meilleur que les clips TikTok ? Vous soyez le juge.