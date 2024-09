Les prévisions hivernales ont échoué ? Quelle était la précision des almanachs du vieux fermier et des fermiers l’année dernière ?

À l’approche du mois de septembre, les matinées dans le nord du New Jersey deviennent fraîches et les jours commencent à raccourcir, tous les signes indiquant que l’hiver approche à grands pas.

Le Old Farmer’s Almanac et le Farmers’ Almanac, deux des publications de prévision météorologique les plus anciennes datant de plus de 200 ans, ont utilisé leurs propres formules pour pronostiquer des prévisions à long terme, le tout gardé secret.

Bien que les secrets des Almanachs soient soi-disant gardés secrets, ce n’est un secret pour personne que les deux publications affirment avoir une précision globale de 80 % dans leurs prévisions. Les deux sont très appréciées du grand public (chacune d’elles compte plus d’un million d’abonnés sur Facebook), mais soyons réalistes : à quel point ces prévisions sont-elles vraiment exactes ?

L’hiver dernier, les deux Les publications prédisaient un nord-est froid et neigeux, et bien que le nord du New Jersey ait connu quelques tempêtes mesurables, l’hiver dans le Garden State a été la neuvième plus chaude jamais enregistréeet les totaux de neige étaient inférieurs à la moyenne.

Alors, qu’ont prédit avec exactitude les publications ? Et dans quelle mesure les prévisions des deux Almanachs pour cet hiver sont-elles similaires ?

El Niño va-t-il échouer ?

L’hiver dernier, les États-Unis ont été touchés par un phénomène météorologique de forte intensité, appelé El Niño, qui fait référence au réchauffement de l’océan Pacifique. Selon les experts, cela signifie que l’hiver est généralement plus chaud et plus sec que la moyenne dans les États du nord des États-Unis, y compris le New Jersey, tandis que les États du sud sont généralement plus froids et plus humides que la moyenne. selon le service météorologique national (NWS).

L’Almanach du vieux fermier et l’Almanach des fermiers ont tous deux prédit que l’hiver de l’année dernière irait à l’encontre de la tendance historique d’El Niño : le temps généralement chaud et sec dans le New Jersey pendant El Niño, qui se produit tous les deux à sept ans, plutôt il fera principalement froid et il y aura de la neige ou de la neige fondante.

Leurs prédictions étaient vraies à certains égards, mais fausses à d’autres. Les températures hivernales du New Jersey ont été plus douces que la moyenne, selon le professeur de Rutgers et climatologue de l’État, Dave Robinson, qui a rédigé un rapport d’hiver en mars 2024.

Dans le New Jersey, entre décembre 2023 et février 2024, 38,1 cm de précipitations sont tombées (neige fondue ou pluie), soit 11,7 cm de moins que la normale, a déclaré M. Robinson. Dans le nord du New Jersey, il y a eu 56,5 cm de précipitations, soit 9,4 cm de moins que la normale, a-t-il déclaré.

Alors, que prédisaient les almanachs ?

Almanach des agriculteurs

« Pour ceux d’entre vous qui habitent le long du corridor I-95 de Washington à Boston, et qui n’ont pas connu de précipitations hivernales l’hiver dernier, vous devriez connaître tout le contraire, avec beaucoup de pluie/neige fondue et de tempêtes de neige à affronter », prédit l’almanach pour l’hiver dernier. La publication a même utilisé le slogan « Le BRR est de retour » pour pronostiquer un hiver froid et venteux dans le Nord-Est.

L’almanach affirmait également avec audace que « l’hiver fait son retour » dans la région. Bien que ce « retour » ne semble pas avoir beaucoup de poids, l’almanach était précis en ce qui concerne quelques tempêtes qui ont frappé le nord du New Jersey.

L’almanach avait prédit avec précision une tempête arctique accompagnée de pluie et de neige dans l’Est entre le 12 et le 15 janvier, au cours de laquelle une tempête a laissé tomber plusieurs centimètres de neige dans le nord du New Jersey. L’almanach avait également prédit un éventuel épisode de neige dans le nord-est à la mi-février, et il s’est presque avéré exact : une tempête hivernale a laissé tomber de la neige dans la région les 12 et 13 février, certaines zones recevant plus de 30 centimètres de neige.

La couverture de l’édition 2025 de l’Almanach des fermiers.

Almanach du vieux fermier

Le plus ancien des deux almanachs, datant de 1792, lorsque George Washington était président, le prévisionniste météorologique prévenait les habitants du corridor atlantique – y compris le New Jersey – de s’attendre à plus de neige que d’habitude l’hiver dernier.

Le nord du New Jersey mesure en réalité 18 pouces de moins que la moyenne pour une saison hivernale typique.

La publication a également souligné les trois « périodes les plus enneigées » dans le Nord-Est l’année dernière, à savoir fin décembre, fin janvier et mi-février.

Tout comme dans l’Almanach des fermiers, les dates n’étaient pas exactes, mais les tempêtes ont bel et bien eu lieu pendant ces mois-là. Nous avons eu des tempêtes de neige en décembre et janvier, mais tous deux étaient au milieu du mois, pas plus tard dans le mois. Nous avons également eu une tempête à la mi-février.

L’almanach avait raison lorsqu’il prédisait un hiver plus doux que la normale, mais il se trompait sur le calendrier.

Ils ont prédit que l’air le plus froid de la saison se situerait « de fin janvier à mi-février ». Janvier et février ont été les plus chauds des trois mois d’hiver, avec des températures moyennes autour de 40 degrés dans l’État, a déclaré Robinson. Décembre a en fait été le mois le plus froid.

La couverture de l’édition 2025 de l’Almanach du Vieux Fermier.

Les formules « secrètes » du Vieil Almanach du Fermier et de l’Almanach des Fermiers

Depuis plus de 200 ans, le Old Farmer’s Almanac et le Farmers’ Almanac ont prédit des prévisions à long terme dans tout le pays en utilisant des formules que chacun a gardées secrètes.

Le Old Farmer’s Almanac, qui date de 1792, affirme que leur secret est caché dans une boîte noire au siège social de l’entreprise dans le New Hampshire. Leur formule secrète fait appel à la science solaire, qui étudie les taches solaires ; à la climatologie, qui étudie les conditions météorologiques ; et à la météorologie, qui se concentre sur l’atmosphère.

L’Almanach des fermiers, qui remonte à 1818, plaisante en disant que « Caleb Weatherbee », pseudonyme de leur prévisionniste météorologique, est la seule personne à détenir la formule top secrète. Ils affirment que leur formule secrète consiste à étudier les cycles des taches solaires, l’activité solaire, les forces des marées et l’inversion des vents dans la stratosphère au-dessus de l’équateur. Ils disent qu’ils font leurs prévisions deux ans à l’avance.

Quelle est la principale différence entre les deux ? L’Almanach du vieux fermier utilise un équipement de localisation par satellite, alors que l’Almanach des fermiers ne le fait pas.

Quelles sont les perspectives de l’hiver 2024-2025 selon Old Farmer’s Almanac et Farmers’ Almanac ?

L’Almanach du vieux fermier prévoit une saison « plus douce que la normale » avec des températures globales supérieures à la moyenne dans le Nord-Est. Janvier sera le mois le plus chaud, avec des périodes plus froides à la mi-décembre et à la fin février, prédit la publication.

Les précipitations et les chutes de neige seront « légèrement inférieures à la normale », les périodes les plus enneigées étant prévues début décembre, mi-février et début mars. Vous trouverez plus de détails sur les prévisions hivernales dans l’article de NorthJersey.com sur Old Farmer’s Almanac.

Le Farmers’ Almanac prédit également un hiver plus doux, mais indique que ceux qui vivent au nord et à l’ouest de l’Interstate 95 dans le New Jersey pourraient voir de la neige, tandis que d’autres sont plus susceptibles d’avoir du grésil et de la pluie.

Une tempête côtière est attendue la première semaine de décembre, suivie d’une autre à la mi-janvier et à la fin janvier, qui devrait être « très active », prédit la publication. Pour plus d’informations sur les prévisions hivernales du Farmers’ Almanac, consultez l’article de NorthJersey.com.

