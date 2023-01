Les prévisions économiques du FMI sont de la pure spéculation – elles sont généralement fausses

Groupe lamentable

Les prévisions économiques du FMI sont si habituellement erronées que personne n’y prêterait attention si elles n’étaient pas instantanément militarisées par les travaillistes et leurs alliés Remoaner dans les médias audiovisuels.

Pour eux, ces prédictions ne sont pas la spéculation sauvage que les économistes connaissent.

Le FMI peut prédire une croissance négative pour la Grande-Bretagne, mais à maintes reprises, ces prévisions se sont avérées être de la spéculation sauvage Crédit : Reuters

Ils sont la preuve, gravée dans la pierre, de l’incompétence des conservateurs et de l’ignorance ruineuse et stupéfiante des électeurs du Leave.

Peu importe que le FMI lui-même ne blâme pas le Brexit pour la croissance négative qu’il attend pour nous cette année.

Ou que notre croissance réelle en 2022 était la plus élevée du G7.

Ou que la volte-face du FMI a mis en garde contre les réductions d’impôts l’année dernière et dit maintenant (à juste titre) que des impôts élevés nous retiennent.

Ce qui compte pour les travaillistes, c’est de tordre le couteau et de maintenir le prétexte que notre économie, battue par la guerre et Covid, s’améliorerait miraculeusement sous eux.

Pour les purs et durs de Remain, il s’agit de blâmer le Brexit pour tout. Le ridicule de l’UE, Guy Verhofstadt, a même réussi à lui attribuer la guerre de Poutine aujourd’hui.

Ils mènent une campagne lugubre et conflictuelle pour convaincre la Grande-Bretagne de perdre sa bouteille à cause du Brexit – après seulement deux ans d’absence totale – et de rejoindre l’UE.

Le prix serait probablement de supprimer la livre, de rétablir la libre circulation, de payer des milliards de frais, de supprimer plus de 70 accords commerciaux indépendants et de s’incliner à nouveau devant Bruxelles.

Tous les sondages inutiles censés prouver que la Grande-Bretagne « regrette » le Brexit le mentionnent-ils aux électeurs ? Non.

Un avertissement du FMI vaut la peine d’être entendu. . . que notre fardeau fiscal atteindra bientôt son plus haut niveau depuis 70 ans.

Aucune économie ne peut prospérer dans ces conditions, en particulier avec des grèves salariales imprudentes qui paralysent le secteur public.

Une fois l’inflation en baisse, la chancelière doit couper les impôts.

Envoyez les jets

La puissance de l’AIR pourrait s’avérer cruciale pour finalement évincer Poutine d’Ukraine.

Il sera également vital pour défendre les chars occidentaux qui sont actuellement envoyés là-bas à grands frais.

Le refus d’envoyer des avions de combat en Ukraine semble être à courte vue Crédit : AFP

Ainsi, le refus aujourd’hui par le Royaume-Uni, les États-Unis et la Pologne de fournir des avions de combat semble à court terme.

L’Ukraine affirme que ses pilotes pourraient s’entraîner à les piloter en six mois.

Et les craintes que la Russie les utilise comme excuse pour des représailles nucléaires sont exagérées.

Nos chars sont déjà une cause suffisante, si le Kremlin veut vraiment la guerre avec l’OTAN.

Les Alliés devraient réfléchir à nouveau.

Nic est en difficulté

Nicola Sturgeon est tout fanfaronnade et rire nerveux alors que la controverse se poursuit Crédit : PA

NICOLA Sturgeon est une pagaille qui défend sa propre folie trans.

La chef du SNP est pleine de fanfaronnades et de rires nerveux alors que les enquêteurs l’interrogent sur le violeur au corps masculin placé dans une prison pour femmes conformément à sa politique selon laquelle toutes les femmes trans sont des femmes.

Comme il est gratifiant de voir la théorie à la mode de la gauche éveillée se heurter au mur de briques de la réalité et de l’opinion publique.