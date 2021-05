Les prévisions d’ouragan de l’Atlantique de la NOAA prévoient une saison supérieure à la moyenne en 2021

Il y a déjà des signes que la saison des ouragans dans l’Atlantique pourrait démarrer dans les prochains jours, au cours de laquelle un tourbillon de plus en plus de basse pression au nord-nord-est des Bermudes méritera probablement le nom d’Ana. Elle deviendra probablement une tempête subtropicale, ce qui signifie qu’elle possède à la fois des caractéristiques tropicales et non tropicales. Le National Hurricane Center estime à 90% la probabilité d’un développement éventuel, mais le système a d’abord besoin de plus de convection, ou d’activité de douche et d’orage, colocalisé avec le centre de circulation avant de pouvoir gagner un nom et un titre.