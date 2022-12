Les prévisions d’inflation étaient erronées l’année dernière. Doit-on les croire maintenant ?

À la même époque l’année dernière, les économistes espéraient que les problèmes de transport et de fabrication mondiaux se résorberaient bientôt ; les dépenses de consommation se détourneraient des biens et reviendraient aux services ; et la combinaison permettrait à l’offre et à la demande de se rééquilibrer, ralentissant les hausses de prix sur tout, des voitures aux canapés. Cela s’est produit, mais seulement progressivement. Il a également fallu plus de temps pour se traduire par une baisse des prix à la consommation que ne l’avaient prévu certains économistes.

FAQ sur l’inflation Carte 1 sur 5 Qu’est-ce que l’inflation ? L’inflation est une perte de pouvoir d’achat au fil du temps, ce qui signifie que votre dollar n’ira pas aussi loin demain qu’aujourd’hui. Il est généralement exprimé comme la variation annuelle des prix des biens et services courants tels que la nourriture, les meubles, les vêtements, les transports et les jouets. Qu’est-ce qui cause l’inflation? Cela peut être le résultat d’une demande croissante des consommateurs. Mais l’inflation peut également augmenter et diminuer en fonction d’évolutions qui n’ont pas grand-chose à voir avec les conditions économiques, telles qu’une production pétrolière limitée et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. L’inflation est-elle mauvaise ? Cela dépend des circonstances. Des hausses de prix rapides sont synonymes de problèmes, mais des hausses de prix modérées peuvent entraîner une hausse des salaires et une croissance de l’emploi. L’inflation peut-elle affecter le marché boursier? Une inflation rapide est généralement synonyme de problèmes pour les actions. Les actifs financiers en général se sont historiquement mal comportés pendant les booms inflationnistes, tandis que les actifs corporels comme les maisons ont mieux conservé leur valeur.

Mais le changement attendu se manifeste enfin, bien que tardivement. Après des mois de guérison de la chaîne d’approvisionnement, les consommateurs commencent maintenant à en ressentir les bienfaits. Les prix des voitures d’occasion ont commencé à baisser de manière significative dans les données d’inflation d’octobre, les prix des meubles s’effondrent et les prix des vêtements baissent. Des baisses de coûts similaires devraient peser sur l’inflation l’année prochaine.

“Il est beaucoup trop tôt pour déclarer que l’inflation des biens est vaincue, mais si les tendances actuelles se poursuivent, les prix des biens devraient commencer à exercer une pression à la baisse sur l’inflation globale dans les mois à venir”, a déclaré Jerome H. Powell, président de la Fed, lors d’un récent discours.

La Fed travaille sur la demande de refroidissement.

Malheureusement, la modération des prix des biens ne suffirait probablement pas à ramener l’Amérique à un taux d’inflation normal, car la hausse des prix des services s’est accélérée. Cette catégorie – qui couvre tout, des repas au loyer mensuel – représentait la moitié de l’inflation des prix à la consommation en octobre, selon une ventilation de Bloomberg, contre moins d’un tiers un an plus tôt.

De nombreux types d’inflation des services sont étroitement liés à ce qui se passe sur le marché du travail. Pour les entreprises, y compris les salons de coiffure, les chaînes de restaurants et les comptables fiscaux, le paiement des employés est généralement un coût majeur, sinon le plus important, pour faire des affaires. Lorsque les travailleurs sont rares et que les salaires augmentent rapidement, les entreprises sont plus susceptibles d’augmenter leurs prix pour essayer de couvrir des factures de main-d’œuvre plus lourdes.

Cela signifie que le taux de chômage très bas d’aujourd’hui et la croissance anormalement rapide des salaires pourraient contribuer à maintenir les hausses de prix plus rapidement que d’habitude, même si le marché du travail n’a pas été un grand moteur de la poussée initiale de l’inflation.

C’est là que la politique de la Fed pourrait intervenir. Les entreprises ne peuvent facturer plus que si leurs clients sont capables – et désireux – de payer plus. La Fed peut arrêter cette réaction en chaîne en augmentant les taux d’intérêt pour ralentir la demande.