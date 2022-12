Les prévisions de tendance de la génération Z pour 2023 : Instagram

Instagram a publié un nouveau rapport mettant en évidence les principales tendances à la hausse pour l’année à venir parmi les utilisateurs de la génération Z sur l’ensemble de la plate-forme.

Le rapport, qui comprend une enquête auprès de 1 200 utilisateurs de la génération Z à travers les États-Unis, suggère que l’activisme, la durabilité de la mode, le climat, la beauté, la finance, la culture, la musique et les rencontres sont parmi les sujets les plus importants pour cette génération.

Les années spécifiques varient, mais la plupart utilisent la “Génération Z” pour désigner les personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010.

En ce qui concerne la durabilité de la mode, le rapport suggère que dans l’année à venir, les types créatifs de ce groupe d’âge “visent à prendre la mode en main”.

Le rapport d’Instagram et de la société de prévision des tendances WGSN indique que la durabilité est un problème important pour les utilisateurs de la génération Z. Les vêtements de bricolage sont devenus une alternative populaire à mesure que les préoccupations climatiques augmentent. Les données d’Instagram ont montré que plus de la moitié des répondants de la génération Z ont déclaré qu’ils prévoyaient de fabriquer ou de modifier leurs vêtements en 2023. Le shopping dans les friperies est une autre tendance notée dans le rapport, à la fois pour sa durabilité et son prix abordable.

L’activisme et la justice sociale sont également populaires auprès des personnes interrogées.

Maxwell Frost est devenu le premier politicien de la génération Z élu au Congrès américain en 2022, et beaucoup disent qu’ils veulent voir plus de politiciens de leur âge. Les personnes handicapées étaient également au centre du rapport, trois utilisateurs de médias sociaux sur quatre déclarant vouloir suivre ces types d’influenceurs.

“Attendez-vous à ce que davantage de membres de la prochaine génération s’engagent auprès de créateurs qui défendent les personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique”, ont écrit les auteurs du rapport. Ils ont également noté que de nombreux répondants ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire un don pour soutenir des causes dans leurs communautés, et que ceux qui ne sont pas assez âgés pour voter aux élections “utilisent des plateformes comme Instagram pour voter avec leur portefeuille”.

Selon le rapport, deux acheteurs de la génération Z sur trois achètent des produits de soin et de beauté protecteurs, une tendance qui, selon ses auteurs, est liée aux conditions météorologiques extrêmes, notamment la pollution de l’air et les rayons UV intenses.

En outre, le rapport suggère que l’année prochaine, la génération Z portera “des looks de maquillage expérimentaux et expressifs” alors qu’elle utilise des cosmétiques pour montrer sa personnalité.

Le rapport sur les tendances d’Instagram indique que les deux tiers des utilisateurs de la génération Z interrogés se plaignent d’utiliser les médias sociaux pour gagner de l’argent au cours de l’année à venir. parmi les utilisateurs interrogés.

La nourriture a également été mise en évidence dans le rapport, 68 % des utilisateurs de la génération Z déclarant qu’ils prévoyaient d’essayer des aliments d’une culture différente après les avoir découverts en ligne.

Après la nourriture, les interactions en personne figuraient presque sur la liste, un tiers des utilisateurs de la génération Z déclarant espérer assister à des événements tels que des rencontres et des salutations ou des conventions mettant en vedette leurs influenceurs préférés.

Semblable à l’intérêt croissant de la génération Z pour la cuisine internationale, la musique mondiale semble faire son retour. Plus de la moitié des utilisateurs de la génération Z ont déclaré qu’ils écouteraient des artistes non anglophones au cours de l’année à venir.

Les réponses des personnes interrogées suggèrent également que, comme indiqué dans le rapport, “2023 est synonyme de rave”, les deux tiers des utilisateurs déclarant qu’ils prévoyaient ou voulaient assister à une rave au cours de la nouvelle année.

En conclusion du rapport, l’étude d’Instagram suggère qu’en 2023, les utilisateurs de la génération Z prévoient d’utiliser Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux pour les rencontres et la connexion au lieu de balayer vers la gauche ou la droite sur les applications.

Selon son enquête, la majorité des utilisateurs ont déclaré qu’ils se sentaient plus à l’aise d’être vulnérables en ligne qu’en personne, et que les messages directs “continuent de favoriser la connexion et la conversation”.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.