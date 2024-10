Les prévisions de tempêtes n’ont jamais été aussi précises. Les météorologues n’ont jamais été confrontés à autant de résistances.

Près de cinq jours avant Ouragan Milton Après avoir frappé la Floride, les prévisionnistes du National Hurricane Center ont prédit sa trajectoire dans un rayon de seulement 12 milles de l’endroit où la tempête a ensuite touché terre.

Les prévisions pour l’ouragan Hélène étaient tout aussi précises : le National Weather Service a prévenu bien avant que cette tempête n’atteigne le rivage : « inondations record » en Caroline du Nord, à quelque 400 milles des côtesserait « l’un des événements météorologiques les plus importants » de l’histoire de l’État.

« Les prévisions étaient assez précises et personne ne peut dire qu’il a été surpris par l’emplacement et l’intensité de ces tempêtes », a déclaré John Morales, météorologue et spécialiste des ouragans pour NBC 6 Sud de la Floride.

Et pourtant, à l’heure où les prévisions d’ouragans sont les plus précises, certains météorologues affirment qu’ils n’ont jamais été confrontés à autant de scepticisme, de haine et de réticences complotistes.

Ils ont été faussement accusés, principalement sur les réseaux sociaux, d’avoir dirigé les ouragans vers la Floride ou les Appalaches. Certains ont signalé des menaces de violence en ligne, tandis que d’autres affirment avoir été victimes d’attaques personnelles.

« Au cours des deux derniers mois, il y a eu une telle recrudescence des théories du complot, en particulier sur les réseaux sociaux, que cela compromet ma capacité à faire mon travail efficacement », a déclaré Matthew Cappucci, météorologue chez MyRadar Weather et le Washington Post. « Les gens verront un signal errant sur un radar et penseront que nous détruisons les ouragans. Il y a des gens qui pensent que nous sommes capables de diriger les ouragans vers les États rouges. »

Cappucci a déclaré que les commentateurs des médias sociaux l’avaient réprimandé pour ses études à Harvard et avaient déclaré qu’il devrait être licencié. Récemment, dans un bar de Louisiane, a ajouté Cappucci, il a été interrompu par un homme qui a remarqué sa chemise MyRadar et a insisté sur le fait que Cappucci travaillait pour Bill Gates.

« Il a passé les 14 minutes suivantes à me harceler à propos des modifications météorologiques », a déclaré Cappucci.

Bradley Panovich, météorologue en chef au WCNC à Charlotte, en Caroline du Nord, a déclaré que les messages sont devenus « plus personnels, plus ignobles, plus persistants ».

« Cela enlève également du temps et des efforts à la prévision météorologique », a-t-il ajouté.

La vague d’opposition et d’attaques survient alors que les météorologues sont également confrontés au bilan émotionnel des ouragans plus graves et plus dévastateurs à mesure que le changement climatique s’intensifie.

« Perdre des personnes dans une catastrophe météorologique, c’est comme un médecin perdre un patient sur la table d’opération », a déclaré Kim Klockow McClain, spécialiste des sciences sociales au National Weather Service. « Les prévisionnistes ont le sentiment qu’ils peuvent sauver tout le monde. Ils le prennent personnellement.

Les prévisions d’ouragans sont devenues plus précises

Les prévisions d’ouragans se sont considérablement améliorées au cours des 50 dernières années.

Shel Winkley, météorologue au sein du groupe de recherche à but non lucratif Climate Central, a déclaré que les progrès de la puissance de calcul et une meilleure compréhension de la physique des tempêtes permettent désormais au National Hurricane Center d’émettre des cônes de prévision – des trajectoires probables – avant même qu’une tempête tropicale ne se développe.

« Nos cônes sont devenus plus minces », a déclaré Winkley, ce qui signifie que les prévisionnistes sont plus sûrs de la trajectoire d’un ouragan.

Le National Hurricane Center publie chaque année des données sur la façon dont ses prévisions se sont alignées sur la réalité, et la tendance montre une diminution des erreurs de trajectoire depuis les années 1970. À l’époque, une prévision de tempête émise 36 heures à l’avance était probablement décalée d’environ 230 milles, selon la NOAA. Jusqu’à présent dans les années 2020, cette erreur est d’environ 57 milles.

Cappucci a qualifié les prévisions du centre concernant l’ouragan Milton de « presque prémonitoires » et l’une des meilleures de son histoire.

Mais à mesure que les prévisions progressent, la propagation de la désinformation en ligne s’accélère également. La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., a suggéré sur X que les scientifiques peuvent contrôler la météo. (Les humains ne peuvent pas contrôler les ouragans.)

« Peu importe la qualité de vos prévisions, peu importe si les gens n’écoutent pas », a déclaré Cappucci. « Si les gens sont dirigés vers le mauvais canal, vers une mauvaise application, vers le site Internet de Bubba ou vers des théories du complot sur Twitter, cela n’a pas d’importance. »

Pour compliquer le tableau, il est évident que le changement climatique provoque une intensification plus rapide de nombreuses tempêtes tropicales que par le passé, ce qui rend difficile la prévision de l’intensité d’un ouragan.

« Les modèles de prévision n’ont pas pleinement pris en compte la chaleur de l’océan ni l’aspect climatique », a déclaré Winkley.

L’ouragan Milton les vents ont augmenté de 92 mph en environ 24 heures – un niveau d’intensification rapide qui a fait s’étouffer Morales, météorologue professionnel depuis 40 ans, à la télévision en direct.

« La fréquence et la gravité croissantes des événements météorologiques extrêmes me changent. Cela me rend plus alarmé qu’avant », a déclaré Morales.

« À travers le prisme politique »

James Spann, météorologue à Birmingham, en Alabama, a déclaré la semaine dernière sur le podcast WeatherBrains qu’il avait reçu plus de messages haineux en octobre qu’à tout autre moment de sa carrière.

« Mon péché a été de publier un lien vers une page de la FEMA sur le contrôle des rumeurs, et cinq minutes plus tard, j’ai reçu un message d’un gars qui m’a dit : « Vas-y, va-t-en et prends ta retraite maintenant » », a déclaré Spann.

Plusieurs météorologues ont suggéré que le timing de deux tempêtes intenses à l’approche des élections aurait pu décourager certaines personnes.

« Lorsque des catastrophes surviennent, nous voyons toujours les gens poser des questions pour essayer de comprendre comment et pourquoi quelque chose d’aussi terrible pourrait se produire », a déclaré Klockow McClain. « Ces questions sont fortement liées à l’environnement politique de fond. Tout le monde y pense. Cela fait partie de notre conscience. Il est logique que les gens commencent à raisonner sous un angle politique.

L’ouragan Milton, une tempête de catégorie 5 au moment de cette photographie, dans le golfe du Mexique au large de la péninsule du Yucatán le 8 octobre, vu depuis la Station spatiale internationale alors qu’il orbite à 257 milles au-dessus.

La politique a effectivement joué un rôle dans un cas de harcèlement récent et bien documenté.

Chris Gloninger laissé comme météorologue en chef chez KCCI-TV à Des Moines, Iowa, en juin 2023 suite à des menaces de mort liées à sa couverture du changement climatique.

Un homme de 65 ans a plaidé coupable d’avoir harcelé Gloninger et a été condamné à une amende de 105 dollars, selon les archives judiciaires en ligne. Les dossiers de police montrent que l’homme a envoyé un e-mail à Gloninger disant qu’il en avait « marre de votre théorie du complot libéral » et que Gloninger était une « marionnette sans valeur de Biden ».

Gloninger a déclaré qu’il considère les récentes affirmations selon lesquelles les météorologues contrôlent la météo comme une nouvelle forme de déni climatique agressif de la part de la droite.

« Lorsque j’ai partagé mon histoire, je pense que certains ont dit que c’était une véritable anomalie par rapport à ce qui se passe. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas », a déclaré Gloninger.

« C’est à nous d’expliquer »

Klockow McClain a déclaré que les météorologues pourraient avoir besoin de nouvelles stratégies pour contrer la désinformation – peut-être en humanisant davantage les scientifiques, ou en diffusant des messages conçus pour « vacciner » contre les types courants de désinformation, comme le contrôle météorologique.

« C’est à nous d’expliquer qu’est-ce que l’ensemencement des nuages, quels sont ses effets, comment se fait-il, à quelle fréquence est-il effectué ? » » Klockow McClain a déclaré.

Les humains ne peuvent pas contrôler des systèmes météorologiques aussi importants que les ouragans. Cependant, des efforts ont été déployés pour modifier le temps de manière très limitée grâce à des technologies d’ensemencement des nuages, datant des années 1950. L’approche consiste généralement à pulvériser de l’iodure d’argent dans les nuages ​​pour extraire l’eau de l’atmosphère et produire de la neige ou de la pluie. Aujourd’hui, les programmes d’ensemencement des nuages ​​sont principalement utilisés dans les États occidentaux qui cherchent à accroître leurs réserves d’eau – à une échelle bien inférieure à celle d’un ouragan.

D’une certaine manière, cependant, le comportement humain, sous la forme de la combustion de combustibles fossiles, a une influence significative sur les ouragans. Les océans plus chauds fournissent plus de carburant aux tempêtes tropicales, et les températures plus élevées permettent à l’atmosphère de retenir plus d’eau, ce qui entraîne des précipitations plus abondantes.

« Nous n’avons pas la capacité de manipuler ou de modifier la météo en quelques heures ou quelques jours », a déclaré Winkley. « Je ne sais pas pourquoi vous pouvez comprendre cela, mais vous pensez que les humains ne peuvent pas modifier le cours du climat sur des décennies pour nous mettre là où nous en sommes. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com