Les prévisions de résultats de LG pour le deuxième trimestre 2021 indiquent un chiffre d’affaires record

LG a publié ses prévisions pour le deuxième trimestre et cela a fière allure. La société a affiché son chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré et a sans surprise battu le deuxième trimestre 2020 interrompu par le verrouillage d’environ 48,4%.

Le bénéfice d’exploitation pour la période s’est élevé à 1 100 milliards de KRW (~ 967 millions de dollars), soit une augmentation de 65,5 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d’affaires est estimé à 17 100 milliards de KRW (environ 15 milliards de dollars). Il est important de noter que puisque LG a fermé son activité mobile, elle sera exclue des rapports du deuxième trimestre et sera traitée comme une perte d’exploitation.

Le rapport sur les bénéfices réels sera publié d’ici la fin de ce mois, nous donnant la répartition complète des divisions de l’entreprise.

La source