Les prévisions de récession aux États-Unis atteignent 100% – Bloomberg – RT World News

Un ralentissement économique est presque certain dans les 12 prochains mois, selon un modèle construit par des économistes

L’économie américaine est certaine à 100% d’entrer en récession au cours des 12 prochains mois, selon un modèle économique conçu par deux économistes de Bloomberg et exécuté lundi sur la base de 13 indicateurs financiers non spécifiés. Ce qui est encore pire, c’est que le ralentissement apparemment inévitable pourrait survenir encore plus tôt que cela – le modèle a renvoyé 73% de chances qu’il frappe dans les 11 mois et 25% de chances qu’il arrive dans les dix.

Ces résultats étaient nettement plus sombres que la dernière fois que Bloomberg a exécuté le modèle, lorsqu’il prévoyait une récession dans l’année avec seulement 65 % de certitude. C’est certainement plus sombre que les prédictions du président Joe Biden, qui a insisté sur le fait que les États-Unis éviteront la récession que de nombreux économistes semblent penser qu’elle se cache juste au coin de la rue. S’il y a une récession, dit Biden, ce sera «très léger.”

Tous les experts ne sont pas certains de la catastrophe des États-Unis – une enquête auprès de 42 économistes a prédit une probabilité de récession de 60 % au cours des 12 prochains mois. Cependant, même leurs perspectives s’étaient détériorées depuis leur dernière prédiction, ce qui donnait au pays 50 % de chances d’échapper à la récession.















Un autre sondage d’économistes, mené par le Wall Street Journal lundi, a révélé une probabilité de récession de 63% aux États-Unis dans l’année, soulignant les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, qui ont été rapides et abruptes après des années sans activité. Plus de la moitié des personnes interrogées ont suggéré que la banque centrale continuerait à augmenter les taux au-delà de ce qui était sain, déstabilisant finalement l’économie.

L’inflation continue de planer près de son plus haut en quatre décennies, alors même que la Fed a relevé ses taux à plusieurs reprises dans le but de freiner la flambée du coût de la vie. Alors que Biden a fait la promotion du nombre d’emplois dans l’espoir de donner aux électeurs quelque chose de positif pour le créditer économiquement, insistant sur le fait que les finances de Washington sont “fort comme l’enfer» et c’est le reste du monde qui a des problèmes, sa présidence a laissé un grand trou dans les finances du pays. Depuis son entrée à la Maison Blanche il y a moins de trois ans, Biden a ajouté 3,37 billions de dollars à la dette nationale, l’envoyant à un niveau record de 31 billions de dollars.

Alors que de nombreux membres du Parti républicain – et même certains démocrates – blâment Biden pour les malheurs financiers des États-Unis, son prédécesseur Donald Trump a également ajouté plus de 7 000 milliards de dollars à la dette nationale, en grande partie à cause du flot sans précédent d’impressions monétaires qui a accompagné le Covid. -19 pandémie.