Les prévisions de prix du bitcoin les plus audacieuses pour 2023

La détérioration du climat macroéconomique et l’effondrement de géants de l’industrie comme FTX et Terra ont pesé sur le prix du bitcoin cette année.

2022 a été une année difficile pour la crypto. Plus de 1,3 billion de dollars ont été effacés de la valeur du marché. Et le bitcoin, la plus grande pièce numérique au monde, a vu son prix chuter de plus de 60 %.

Les investisseurs ont été pris au dépourvu par une vague d’effondrements dans l’industrie, du projet stablecoin terraUSD à l’échange de crypto FTX, ainsi qu’une aggravation du climat macroéconomique. Ceux qui ont fait des prédictions sur le prix du bitcoin au cours de la dernière année ont vraiment raté la cible.

Mais alors que 2023 approche à grands pas, certains acteurs du marché ont tendu la main avec des appels de prix pour ce qui pourrait être une autre année volatile.

Les taux d’intérêt dans le monde entier sont en hausse, ce qui pèse sur les actifs à risque comme les actions et le bitcoin. Les investisseurs observent également comment la saga FTX, qui a abouti à l’arrestation du fondateur de la société Sam Bankman-Fried aux Bahamas, va se développer.

CNBC résume certains des appels de prix les plus audacieux pour le bitcoin en 2023.