Les prévisions de Microsoft suggèrent que l’environnement technologique sombre se poursuivra

Microsoft Les dirigeants ont déclaré mardi aux analystes qu’ils s’attendaient à une poursuite du faible rythme des affaires qui est apparu en décembre, ce qui a nui aux résultats du deuxième trimestre fiscal du fabricant de logiciels.

“Dans nos activités commerciales, nous prévoyons que les tendances commerciales que nous avons vues à la fin décembre se poursuivront au troisième trimestre”, a déclaré Amy Hood, directrice financière de Microsoft, lors d’une conférence téléphonique.

En particulier, la société a enregistré une croissance inférieure aux attentes dans les abonnements aux logiciels de productivité Microsoft 365, les services d’identité et de sécurité et les produits Windows orientés entreprise.

La croissance de la consommation du service de cloud computing Azure de la société a également ralenti, a-t-elle déclaré.

La société vend des produits tels que des consoles Xbox et des PC Surface aux consommateurs, mais la plupart de ses revenus proviennent de clients commerciaux tels que des entreprises, des écoles et des gouvernements. C’est là que l’impact se manifestera. Une métrique baptisée Microsoft Cloud – comprenant Azure, les abonnements commerciaux à Microsoft 365, les services commerciaux LinkedIn et le logiciel d’entreprise Dynamics 365 – représente désormais 51 % des ventes totales.

Les grandes organisations optimisent leurs dépenses en services cloud, un domaine de croissance clé pour Microsoft, a déclaré le PDG Satya Nadella. Ce comportement s’est également manifesté au cours du premier trimestre fiscal et, en octobre, Amazon a également expliqué comment il avait aidé les clients du cloud à optimiser leurs coûts.

Microsoft a apporté des modifications aux produits pour mettre en évidence les endroits où les clients pourraient réduire leurs factures de cloud, a déclaré Nadella.

Hood a déclaré que la croissance d’Azure ralentirait davantage. Au cours du trimestre complet de décembre, les revenus d’Azure et d’autres services cloud ont augmenté de 42 % en monnaie constante. Mais en décembre, a déclaré Hood, la croissance était d’environ 30% en monnaie constante, et elle prévoyait un nouveau ralentissement de 4 à 5 points de pourcentage au cours du trimestre en cours, qui se termine en mars.

Le ralentissement qui a commencé en décembre devrait également se répercuter sur les résultats du troisième trimestre pour les produits commerciaux Windows et les services cloud, une catégorie qui comprend les licences en volume Windows pour les entreprises, a déclaré Hood. Ses prévisions incluaient des revenus stables pour les produits commerciaux Windows et les services cloud, contre une baisse de 3 % au deuxième trimestre fiscal.

