Les prévisions de canicule pour l’Espagne et le Portugal alimentent l’inquiétude des incendies de forêt

Le Portugal pourrait obtenir les températures les plus élevées ; sa région centrale de l’Alentejo devrait atteindre 46 degrés Celsius (115 F) mercredi et jeudi.

MADRID – La deuxième vague de chaleur en moins d’un mois en Espagne et la première de l’année pour le Portugal voisin devrait durer au moins jusqu’au week-end, ont annoncé mardi les météorologues. Avec des températures déjà élevées dans les deux pays, les perspectives ont amplifié les inquiétudes concernant les incendies de forêt.

L’Agence météorologique nationale espagnole a déclaré que des villes du sud telles que Cordoue et Séville pourraient atteindre 42 ° C (107,6 ° F). Pontevedra, dans le nord-ouest de l’Espagne, une région moins habituée à une chaleur aussi extrême, pourrait atteindre un record de 41 ° C (105,8 ° F).